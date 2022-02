Alex Belli è uscito dalla casa del GF Vip 6 più di un mese fa ma continua a far parlare di sé. Non c’è puntata in cui non si parli di lui, di Soleil Sorge della moglie Delia Duran, arrivata nel reality show condotto da Alfonso Signorini creando non poco scompiglio e distruggendo già i precari equilibri della casa.

A incuriosire tutti è stata ovviamente la lettera che Soleil Sorge ha inviato ad Alex Belli tramite Giacomo Urtis. Soleil ha di fatto chiesto all’amico speciale di chiarire una volta per tutte la sua posizione e prendere una decisione. “Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è quella”.

GF Vip 6, Alex Belli svela il contenuto della lettera di Soleil Sorge

“Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno. – riporta Biccy.it – Ho scritto che deve dire o ‘sai che c’è? Mi sono innamorato e ho capito che tra noi non è quello che pensavo e quindi basta’, o ‘voglio riconquistare mia moglie’. Però una delle due cose”.





Ma qualcosa è sfuggita, o meglio, è stata censurata dal GF Vip e in trasmissione non è stata menzionata l’ultima parte che parlava del loro amore. “Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l’avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l’ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l’ho sempre con me dietro. Questa lettera è di una bellezza incredibile, è divisa in tre atti”, ha detto Alex Belli.

Giochi, felicità, sintonia… amore? Solei prova a mettere in fila sensazioni, sentimenti e definizioni in una lettera. #GFVIP pic.twitter.com/sB56HRjIIO January 31, 2022

“Come vedete è molto più lunga di quanto poteva essere raccontata dal punto di vista televisivo. Come ho detto è divisa in tre atti ed è bellissima perché descrive il primo che è la conoscenza, il secondo l’amicizia e il terzo il nostro amore. Quando l’ho ricevuta mi sono emozionato, mi ha confermato il grande spessore che lei ha nello scrivere ed è quello che mi tiene legato a lei, oltre ad altre cose ovviamente”, ha concluso Alex Belli.