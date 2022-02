Per Alex Belli è giunta nuovamente l’ora di lasciare il GF Vip 6. Dopo una settimana nella Casa, l’attore ha nuovamente dato l’addio. Va detto che era entrato, ma era fuori dal gioco. Prima dell’uscita definitiva Alex Belli ha avuto modo di salutare la sua Delia Duran. Alfonso Signorini ha chiamato l’attore in mystery room, lo lascia in stand-by per un annuncio e poco dopo lo raggiunge anche la modella. Il conduttore quindi annuncia che per Alex è ora di andare via, Belli ne approfitta e scambia ancora due parole – all’apparenza rassicuranti – con sua moglie.

Delia Duran gli risponde: “Hai fatto il primo passo di venire qui a riconquistarmi”. Tuttavia la modella venezuelana sceglie di rimanere in casa e non lasciare il gioco “Rimango per me, il resto lo sistemiamo fuori dal programma. Lo sai che io ti amo, però ci vuole del tempo”. Alfonso Signorini chiede anche a Soleil Sorge se vuole salutare Alex Belli, ma l’influencer si rifiuta.

“Assolutamente no, non ne ho piacere, vorrei anche dire una cosa”, e poi aggiunge: “Alex è venuto qui dentro non per recuperare il suo matrimonio, ma per cercare di farmi esporre e far ammettere in qualche modo il mio amore per lui. C’è stato un momento di confusione tra di noi. L’amore si dà con intenzione, si dicono delle cose con un certo tipo di peso”. Il trio ha preso una piega inaspettata sabato, quando le due donne si sono appassionatamente baciate in giardino: ne è poi seguita una discussione accesa tra urla e lacrime, dopo la quale si è arrivati a un punto di non ritorno.





Dell’uscita di Alex Belli si è anche parlato durante la puntata di Mattino 5. Federica Panicucci ha trattato la questione e ha sottolineato che “i giochi non sono ancora finiti”. Pertanto, sebbene l’attore abbia lasciato la casa, il teatrino non può considerarsi del tutto concluso, anche perché se ne continua a parlare pure in altri programmi televisivi.

In studio gli opinionisti di Federica Panicucci hanno anche concordato su un altro aspetto: sono sicuri che dopo il GF Vip l’attore, la compagna e Soleil si rivedranno fuori dalla casa. A spiazzare la conduttrice è stato soprattutto un commento di Raffaello Tonon, secondo cui il trio si ricongiungerà sicuramente per le serate in discoteca. Insomma la storia del triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge non può dirsi ancora conclusa: è probabile che nei prossimi giorni verranno fuori altri capitoli di questo infinito romanzo.