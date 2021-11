Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge hanno legato tanto all’interno della casa del Grande Fratello Vip ma sembra che nelle ultime ore tra il trio ci sia qualche problema. Durante la diciassettesima puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini è tornato a parlare dell’amicizia speciale tra l’attore di Centovetrine e l’influencer italo americana mandando in onda un filmato in cui la moglie di Belli criticava nuovamente il comportamento della Sorge.

Gli animi si sono scaldati con Soleil Sorge che ha chiesto scusa ma ha anche detto di volersi allontanare dall’amico per non dare adito a fraintendimenti e ricevere critiche da Delia Duran, che l’aveva già attaccata in puntata dandole della gatta morta. Secondo molti utenti social il trio potrebbe sgretolarsi in fretta e anche in puntata Jo Squillo ha fatto la sua previsione: “Quante cose anch’io non avevo visto e nemmeno percepito di Alex. Lui è ammaliatore ed attore. Ha una capacità straordinaria di coinvolgerti e poi pugnalarti. Tutto ciò che professa è assolutamente falso”.

GF Vip 6, Alex Belli e Davide Silvestri contro Soleil Sorge

“Davanti a Davide mi aveva detto di non avermi votato. Questo me l’ha ripetuto tre volte. Credo che abbia perso anche la fiducia di sua moglie. È sposato oppure no? Quando recita poi non si ricorda qual è la verità. Alex e Soleil scoppieranno sicuramente. Quando lei scoprirà che lui è uno stratega senza cuore e senz’anima si ribalterà.”, ha raccontato l’ultima vippona eliminata.





Le prime schermaglie sono iniziate quando Alex, Davide e Jessica si sono messi a cucinare e per l’ennesima volta Soleil si è rifiutata di fare i piatti. “Vorrei cucinare anche io perché odio lavare i piatti. Preferisco cucinare tutti i giorni per tutti piuttosto che lavare i piatti”, si è lamentata Soleil che ha poi puntato il dito contro Jessica. “Le ho chiesto io un aiuto“, ha risposto Alex.

Alex "Ci sono certe donne che con il preciclo hanno questa roba", questa roba sarebbe l'essere pesanti, sto qua è coglione tanto quanto la moglie, chiudo, salutame asoreta #gfvip https://t.co/VwHIE5lo2j November 9, 2021

Visibilmente scocciato, Davide ha chiuso il discorso dicendo che avrebbe lavato i piatti. Ma il discorso su Soleil è proseguito anche dopo, quando i sue vip hanno commentato il suo atteggiamento. “Mamma che pesante che è. Che pesantezza. Quando fa così mi viene voglia proprio di non rivolgerle la parola e di andare in nomination diretto”, ha commentato Davide. E Alex Belli non è stato da meno: “Voleva litigare anche con il Grande Fratello. Ci sono certe donne che con il preciclo hanno questa roba”, battuta che ovviamente è stata criticata sui social.