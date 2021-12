Alex Belli e Soleil Sorge ancora grandi protagonisti del GF Vip 6. Dall’amicizia, alla chimica artistica, passando per i baci cinematografici fino ad arrivare alla confessione dell’attore di Centovetrine: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”

“Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – aveva concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Dopo il nuovo riavvicinamento tra i due, Delia Duran ha deciso di prendersi una pausa dai social e di lasciare anche la casa di Milano.

GF Vip 6, la rivelazione di Alex Belli sulla moglie Delia Duran

Dopo l’ultima puntata del GF Vip 6 i due sono sempre più vicini e in queste ore la gieffina si è confidata con Biagio D’Anelli, entrato nella casa la scorsa settimana. “Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui. Poi che ci sia ancora o meno vedremo. Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché sopra anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni”.





Non solo, ora anche Alex Belli ha chiarito la sua situazione e ha fatto qualche rivelazione inedita sulla moglie Delia Duran: “Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì il general public non può capire molte cose. Come mai si è arrabbiata quando è venuta qui al GF? Amore lo sai meglio di me come funziona in questo mondo. Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata. […] Hai visto quando hanno detto che siamo un trio io te e Soleil?”.

“Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia? – ha detto ancora Alex Belli – ‘Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà Soleil’. A lei Soleil piace e io lo so. A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi. Tanto per come sono fatto io, il pubblico generalista non ci capirà mai! Delia è avanti anni luce. Io me la sono sposata per questo. Ma secondo voi dopo un matrimonio finito e tutto il resto io mi sposavo la prima che trovavo? L’ho sposata perché è il mio equilibrio, perché mi ha capito. Non solo questo, lei è peggio di me. Delia sta con me da 3 anni ed è con me 24 al giorno e non mi dice nulla. Sa e ha capito tutto. Lei si è messa con un artista, un uomo multitasking”.