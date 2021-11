Ormai nella casa del GF Vip 6 non si parla altro della lite tra Alex Belli e Aldo Montano. Dopo la puntata di lunedì, quando lo sportivo è venuto a conoscenza di un video in cui l’attore pronunciava parole poco lusinghiere nei suoi confronti, i concorrenti hanno avuto uno scontro molto acceso con tanto di scontro fisico da parte di Aldo Montano.

I due si sono attaccati in giardino e non sono ancora riusciti a trovare un chiarimento. Questa situazione ha creato non pochi problemi anche agli altri vip della casa, perché si è venuta a creare una forte spaccatura che ha destabilizzato gli equilibri.

Dopo la lite, molti utenti social hanno preso le parti dello sportivo e ieri pomeriggio un gruppo di fan sono andati fuori dalla casa per tirargli su il morale. “Aldo sei grande! Siamo tutti con te!”, hanno gridato i fan con un megafono. Lo schermidore, che in quel momento si trovava in chiacchiere con Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo, ha risposto con un bacio e mostrando un cuore alle telecamere del GF Vip 6.





In serata Alex Belli è tornato a parlare della lite con Montano e si è detto molto risentito del suo gesto. Per lui la lite con l’amico è stato un duro colpo da accettare ed è scoppiato in lacrime. “Come faccio io a svegliarmi e prendere uno schiaffone da parte di un amico? Capisci che questa cosa non è facile. Internamente sto male anche io ragazzi”, ha spiegato l’attore a Manuel Bortuzzo, terzo componente del cosiddetti ‘Tre moschettieri”.

“Non è che penso ‘chi se ne frega’. Mi dicono dell’attore, ma ho dei sentimenti e non sto facendo una sceneggiatura. Io sto veramente male”, ha detto ancora Alex Belli in lacrime. Manuel ha cercato di far capire le difficoltà di Aldo e il suo modo di fare, Alex, invece, ha messo in luce il suo, mostrando una parte inedita del suo carattere. Chissà se i due riusciranno a risolvere e a tornare amici come prima.