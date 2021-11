Brutte notizie per Alex Belli, anche se lui al momento non ne sa nulla ma ben presto potrebbe essere messo al corrente della situazione. Il concorrente del ‘GF Vip 6’ è stato attaccato pesantemente nelle ultime ore ed è stato praticamente insultato. I problemi stavolta non arrivano da dentro la Casa più spiata d’Italia, ma nemmeno da sua moglie Delia Duran. Eppure con questa persona potrebbe averci a che fare molto presto, se le ultime voci dovessero essere definitivamente confermate.

Nella giornata del 17 novembre l’attore si è sfogato con Soleil Sorge: “Noi siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi. Poi hanno voluto necessariamente portarci a creare un qualcosa che non ci rappresenta. Siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro sono usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa ci sia di male in questo rapporto. Ma alla fine chi ca*** sono? Sono un attore di me*** che interpreta soap fatte male”. Tanto sconforto quindi per lui.

Durante alcune conversazioni con altri vipponi, Alex Belli ha fatto una confidenza che finora non aveva mai fatto. Come ben sapete, in passato è stato protagonista in diverse occasioni come ospite delle trasmissioni televisive di Barbara D’Urso. Ma ha confessato di non essere mai stato entusiasta di questa parte della sua vita. Infatti, pare che sia sempre andato mal volentieri nei salotti di Carmelita. Ma non tutti gli hanno creduto ed ecco arrivare una stoccata senza precedenti nei suoi confronti.





Ad aver inveito contro Alex Belli è stato Biagio D’Anelli, che potrebbe essere uno dei candidati ad entrare nel reality show di Alfonso Signorini nell’imminente futuro: “Ma Alex Belli che dichiara di essere andato controvoglia da Barbara D’Urso? Controvoglia? Ci sei andato con la tua prima moglie Katarina, con Mila Suarez, con Delia Duran, tua zia, tuo cugino, amici degli amici. Adesso dici che quel tipo di televisione non ti piace? Ma vai a cac***”, ha concluso nella sua dichiarazione D’Anelli.

E diversi seguaci di Biagio D’Anelli hanno commentato così la sua affermazione su Alex Belli: “Bravo, sta solo sputando nel piatto dove ha mangiato”, “Non gli piaceva quel tipo di televisione, però il gettone di presenza sì”, “E meno male che andava senza voglia…”, “Merita di non apparire più in televisione, i soldi li prendeva controvoglia?”, “Nessuno ti puntava il coltello, potevi anche non andare”.