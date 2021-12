“Sei hai le pa*** esci fuori”. Furto al GF Vip, un incredulo Alex Belli se ne accorge: “Non hai il coraggio”

Piccolo ‘furto’ al GF Vip 6. Ad accorgersi è stato Alex Belli, protagonista poi di una bella ramanzina ai suoi compagni di avventura. In queste ore l’attore di Centovetrine è tornato a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge e anche questa notte non sono mancate le coccole tra i due.

Dopo quattro mesi nella casa del GF Vip 6, Alex Belli si è confidato con Soleil Sorge rivelandole i suoi sentimenti. “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha confessato Alex Belli.

GF Vip 6, furto a tavola, Alex Belli si arrabbia con i vip

“Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – aveva concluso l’attore – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Dopo gli nuovi sviluppi con Soleil Sorge, l’attore si è reso protagonista di una lite con i suoi inquilini.





Alex Belli aveva preparato l’insalata per pranzo, ma quando è tornato a tavola si è accorto che dalla ciotola mancavano degli ingredienti che aveva usato per condire. Senza parole per quanto accaduto, Alex Belli si è rivolto ai compagni chiedendo al ‘ladro’ di uscire allo scoperto: “Ma chi ha preso le cose dall’insalata che ho preparato io? Per forza… Dai, ma qualcuno! Che abbia le pa*** di venire fuori. Tirate fuori le palle. Ditemi chi è… Ma dai… Non mi arrabbio.

E ancora: “Voglio solamente sapere che ha il coraggio di mettere le mani dentro un piatto che ho preparato. Poi non dico niente, poi non dico niente! Ma perché non hai il coraggio di venire fuori? Io voglio che qualcuno, che ha messo le mani qui dentro, abbia le pa*** di venire fuori”. (IL VIDEO)