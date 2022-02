l cielo sopra la casa del GF Vip è molto trafficato p l’ottavo aereo della giornata è per Sophie ed Alessandro. Il loro amore appassiona i fan che fanno sentire tutto il loro appoggio con un messaggio carico di romanticismo: “Basciagoni ♥ Amore puro #Fan ♥”.

I due si scambiano un lungo bacio in giardino e Soleil fornisce la colonna sonora musicale perfetta per questo momento romantico, intonando “All you need is love”. Un momento di gioia dopo la lite delle scorse ore.

Nell’ultima settimana l’ex corteggiatore di Uomini e Donne era stato punito dal GF Vip 6 perché aver avuto un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti della fidanzato. Provvedimento che non era piaciuto al vippone che si era opposto. “Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di m… ma sono obiettivo”.





“Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto”, aveva detto ancora il concorrente.

Durante la scorsa puntata del GF Vip 6 molti utenti hanno notato lo strano colorito di Alessandro Basciano, truccato in maniera esagerata dalla fidanzata Sophie Codegoni. Per molti telespettatori i concorrenti del GF Vip 6 hanno un problema con il trucco perché a seconda delle inquadrature i loro volti sono segnati dal make-up.