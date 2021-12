Nonostante sia uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli continua a far parlare di sé. Su Twitter ha attaccato uno dei nuovi entrati nel loft di Cinecittà, Alessandro Basciano. Anche perché quest’ultimo si è avvicinato a Soleil Sorge. “Anche se hai le stesse mie iniziali “AB” sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali”. Insomma, anche se ha deciso di tornare con la moglie Delia Duran, Alex Belli continua a seguire Soleil Sorge e sembra mostrare un certo fastidio per quanto sta accadendo nella casa.

Alessandro Basciano nel video di presentazione ha speso elogi nei confronti di Soleil Sorge e appena entrato nella Casa non ha perso occasione per avvicinarla. I due hanno dormito insieme, nello stesso letto, e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha provato ad abbracciarla nel sonno. La mattina successiva, però, la gieffina ha confidato a Sophie Codegoni di non gradire queste attenzioni: “Eravamo proprio intrecciati ogni oltre limite della confidenza. Sentivo il suo respiro, giuro, un momento un po’ imbarazzante”.

E durante la diretta, Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di mettere a confronto Alex Belli e Alessandro Basciano. Apre allora il collegamento con la Casa e mostra al nuovo arrivato il post al veleno che Belli ha scritto su di lui, chiamandolo suo “copia-incolla”. Basciano alza gli occhi al cielo, poi esordisce dichiarando “Non posso giudicarlo che comunque non lo conosco”; poi però ha in serbo una stoccata che lascia i presenti stupiti “Io più che pensare a me penserei alla moglie, perché una volta gliele ha fatte finte le corna ma la seconda volta non lo so, visto che occupa tutto questo tempo a scrivere degli altri…”.





“Ci ha dato giù pesante il nostro Basciano…”, è stato il commento di Alfonso Signorini. A questo punto Alex Belli ha replicato: “Voglio darti un consiglio… sei andato in giro a vantarti delle carezze con Soleil e ti dico che non si fa”. Il confronto prosegue e Alessandro Basciano ribatte a tono: “Assolutamente no, sei un falso! E comunque il consiglio da te non lo voglio, parli a vuoto! Qui se c’è chi ha fatto i teatrini sei stato tu!”.

Alex Belli in studio ha avuto un confronto anche con Aldo Montano con cui in casa aveva stretto un rapporto di amicizia. Poi hanno litigato e da quel momento tra i due è sceso il gelo. Aldo Montano avvisa Alfonso Signorini: “Sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto. La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha fregato tutti”. E Alex Belli ha risposto: “Il nostro legame si è spezzato perché ho visto le cose che pensa, è venuto fuori. Io ti ho fatto venire fuori per quello che sei”.