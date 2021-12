“Soleil?”. E su questa domanda Aldo Montano ci va giù duro, anzi durissimo: “Cosa è successo con lei”

Aldo Montano ha deciso di terminare la sua avventura al Grande Fratello Vip. L’ex campione olimpico di scherma ha detto basta dopo tre mesi all’interno della Casa di Cinecittà. Se Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Manila Nazzaro e Davide Silvestri confermano con entusiasmo la loro permanenza, lo schermidore decide di fare un passo indietro per dare priorità alla famiglia, come ha spiegato durante la diretta condotta da Alfonso Signorini.

“Da sportivo ci sono già passato quest’estate con le Olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti comunico che faccio continuare i miei compagni da soli – spiega nello studio del GF Vip 6 -. Noi sportivi ragioniamo ad obiettivi e io ero programmato per fare tre mesi di trasmissione. Tra l’altro ho due figli che mi aspettano e ho voglia di vederli crescere: quando mi hanno detto che mio figlio aveva messo quattro denti, ho avuto un colpo allo stomaco”.

Lo schermidore è tornato alla sua vita quotidiana e su Instagram ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. Non poteva mancare quella anche piuttosto diretta, su Soleil Sorge, tra le concorrenti più controverse di questa edizione. Aldo Montano spiega che tra loro non c’è mai stato un rapporto di amicizia: “Forse è l’unica persona là dentro con cui non ho stretto alcun tipo di rapporto. Penso che questo sia successo soltanto con lei. Credetemi che è molto difficile perché io sono molto compagnone, mi piace divertirmi, scambiare idee e adoro interagire con le persone. Con lei però è stato diverso e conosco a malapena il nome e il cognome”.





“Forse è una cosa che è partita dall’inizio, da parte di entrambi, non soltanto da me sia chiaro – prosegue Aldo Montano -. Non c’è mai stato il sentore di poter vedere dall’altra parte una persona amica con cui intavolare delle discussioni o aprire il cuore e confrontarsi. Abbiamo avuto dall’inizio due vie opposte. Anche se abbiamo coltivato amicizie comuni, come Katia e – all’inizio – Alex. Quindi siamo degli opposti, io e Soleil siamo distanti direi proprio di sì”

Aldo cosa ne pensi di #Soleil? 😂 Ma soprattutto che cosa avrai mai detto ad Olga su Sola che non vuoi che ci dica? La prossima volta lo chiedermo direttamente a tua moglie, secondo me sarebbe molto meno diplomatica 😂😂 #GFVip #SoleilSorge #solex #AldoMontano #aldo #GFVip2021 pic.twitter.com/XxDTYKbU7S December 19, 2021

Quindi sempre su Instagram ha parlato del flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Con Alex è iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela. Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c..o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna. Credo che sia comunque stata una brutta figura”.