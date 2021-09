Dopo un breve periodo di assenza dovuto a impegni istituzionali, in particolare l’incontro organizzato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i campioni dei Giochi Olimpici di Tokio 2020, lo schermidore Aldo Montano è tornato nella casa del Grande Fratello Vip.

L’atleta, argento alle ultime Olimpiadi di Tokio con nella sciabola, non si è ancora ricongiunto al resto del gruppo – deve trascorrere qualche tempo in quarantena – ma ha fatto il suo ingresso nella Nave dell’amore, dove trascorrerà un po’ di tempo prima di potersi unire agli altri.

Dopo un breve giro di ricognizione alla scoperta della parte più lussuosa della Casa, Aldo Montano ha potuto incontrare i compagni di viaggio tramite un vetro e in questi giorni organizza anche delle lezioni di fitness, così da trascorre un po’ di tempo insieme agli altri vipponi.





Nella casa Aldo Montano ha instaurato un bellissimo rapporto con l’attore Alex Belli e Manuel Bortuzzo e proprio insieme a loro e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro questo pomeriggio si è intrattenuto in chiacchiere. Il concorrente non ha potuto raccontare niente di quello che ha fatto fuori dalla casa e la chiacchierata si è incentrata sostanzialmente sulle loro vite e l’esperienza finora vissuta nella casa del GF Vip 6.

Tra i vari argomenti l’atleta non poteva non tirare in ballo la principessa Lulù, con la quale Manuel ha intrapreso un flirt. Parlando con Manuel Bortuzzo, una volta rientrato in casa, Aldo ha proposto di andare a dormire sul divano, così da lasciare il letto a Lulù. Ma la reazione del 22enne è stata – per il campione olimpico – decisamente inaspettata.

Manuel ha rifiutato sgranando gli occhi e scatenando la reazione ironica anche di Alex Belli e Manila Nazzaro. Da qualche giorno, infatti, il 22enne non sembra apprezzare particolarmente la vicinanza della principessa dimostrandolo più volte con gesti che sui social sono stati anche criticati.