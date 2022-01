La 33esima puntata del GF Vip 6 è iniziata con il classico reca di quanto accaduto in settimana e a quanto pare tra i vipponi ora regna la calma. Dopo le discussioni e la ramanzina di Alfonso Signorini sembra essere tornato il sereno sulla Casa di Cinecittà. Ma ricordiamo che venerdì entrerà Delia Duran, già in hotel per la quarantena.

La moglie di Alex Belli è infatti la prossima concorrente e non si è presentata ufficialmente ai compagni di viaggio, nella speranza da parte degli autori di riuscire a cogliere tutti di sorpresa nel secondo appuntamento col GF Vip 6 di questa settimana. Nel frattempo in studio è tornata Sonia Bruganelli dopo la vacanza a Dubai, ma molti spettatori sentono già nostalgia di Laura Freddi, che è piaciuta molto al pubblico come opinionista. Altro assente, Aldo Montano.

GF Vip 6 perché Aldo Montano non era in studio

Aldo Montano non era presente in studio per la 33esima diretta del GF Vip 6. Si è notata subito la sua sedia vuota tra quelle riservate agli ex vipponi, sempre schierati alla sinistra di Alfonso Signorini. E ormai sono diventati parecchi considerando che il reality show di Canale 5 è iniziato a settembre scorso. Già, sono passati quasi quattro mesi dall’inizio del gioco.





Il motivo di questa strana assenza di Aldo Montano, che è uno dei concorrenti più amati di questo GF Vip 6? La risposta è arrivata direttamente da lui. Se è vero che il campione ha saltato già una o più puntate perché si trovava in Russia con la moglie Olga, lunedì sera il motivo era un altro visto che tutta la famiglia Montano è rientrata in Italia.

Con dei video pubblicati tra le storie di Instagram, Aldo Montano ha spiegato che avrebbe voluto passare la serata con gli amici GF Vip 6 ma non ha potuto essere in studio perché sua moglie Olga ha il Covid. Per ora lui è negativo e spera di tornare il prima possibile: “Purtroppo non sarò in puntata stasera con tutti voi. Mia moglie ha il Covid, quindi io sono separato da lei e devo rispettare dieci giorni di quarantena. Sperando che non arrivi anche a me”.