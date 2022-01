Lunedì 17 gennaio è andata in onda un’altra puntata e come sempre le liti non sono mancate. A creare scompiglio l’ingresso – venerdì scorso – di Delia Duran, moglie di Alex Belli, ex vippone squalificato quasi un mese fa per aver infranto il regolamento e non aver mantenuto le distanze di sicurezza proprio per riabbracciare la moglie.

Tra i tanti argomenti trattati nella puntata GF Vip 6 anche il faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. L’opinionista e e la concorrente, una delle new entry, hanno avuto l’opportunità di chiarire il battibecco che le ha viste protagoniste sin dalla scorsa diretta, con tanto di retroscena raccontato dalla moglie di Paolo Bonolis avvenuto tempo addietro e che in realtà non avrebbe voluto svelate.

Acceso anche il confronto tra la madre di Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, con quest’ultima in lacrime dopo aver ascoltato le accuse della donna sul suo comportamento con Alessandro Basciano, fidanzato della figlia. E ancora le parole dure di Katia Ricciarelli contro l’ennesima decisione di Sonia Bruganelli di dare l’immunità a Soleil Sorge e l’allontanamento della influencer dall’amica Manila Nazzaro, che in queste ore ha trascorso parecchio tempo con la sua ‘nemica’ Delia Duran.





E proprio la moglie di Alex Belli è stata la protagonista di un clamoroso crollo. Tutto è successo dopo il messaggio aereo arrivato sulla casa del GF Vip 6 come un pugno nello stomaco: “Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)”. Delia Duran è scoppiata in lacrime ed è stata subito consolata da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

manila che piange per Delia a causa dell'aereo.



lei sarebbe la migliore amica di sole🤡#gfvip pic.twitter.com/0T5YAkmGFv January 18, 2022

“Stiamo veramente sfiorando la follia umana. Delia ti prego, non farti toccare da questa cosa, non farti vedere colpita. Sii orgogliosa anche di questa lacrime perché ti rendono la donna bella che sei. Sono tutte stupidaggini del web queste”, ha detto l’ex Miss Italia. Delia non è riuscita a trattenere le lacrime e dopo aver minacciato di lasciare il marito è stata abbracciata dalle due concorrenti, anche loro commosse, e da Lulù, accorsa in quel momento in cucina per preparare il pranzo a Manuel Bortuzzo.