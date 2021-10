Al GF Vip 6 il primo aereo è arrivato per Raffaella Fico. A due settimane dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini il messaggio destinato alla showgirl napoletana è stato inviato dal suo fidanzato Piero. La prima a notarlo era stata Soleil: “Chi è Piero?”.

Raffaella Fico era rimasta visibilmente emozionata e felice del gesto del compagno, che qualche giorno dopo era stato ospite nella casa durante una delle puntate serali del GF Vip 6. Come ogni anni tanti si sono chiesti il prezzo del servizio. Il numero di messaggi recapitati ai concorrenti del reality show durante tutte le edizioni potrebbe far pensare a cifre piuttosto esigue, ma così non è.

Il costo, infatti, non è affatto alla portata di tutti. I responsabili delle società romane che offrono il servizio hanno spiegato che il costo degli aerei varia dai 900 ai 1900 euro – prezzo che cambia soprattutto a seconda dei caratteri utilizzati – e che la somma per quelli fatti volare sulla casa del Grande Fratello Vip si aggira intorno ai 1300 euro.





Dopo l’aereo per Raffaella Fico ne sono arrivati tanti altri e in queste ore ben tre aerei sono volati sopra le teste dei vipponi. Se fino ad ora i messaggi erano rivolti ai vip presenti nella Casa, questa volta non è così. Il terzo aereo della giornata è infatti per Adriana Volpe, opinionista del GF Vip 6 ed ex concorrente del reality show. “Adry Fox, la queen del GF sei tu”, si legge sullo striscione.

I vip presenti in giardino, dopo aver letto il messaggio, ne approfittano per mandare un grande saluto ad Adriana. Aldo aggiunge “Mi raccomando per domani”, riferendosi appunto a quanto potrebbe accadere nella puntata di domani sera, mentre Giucas, un po’ confuso, chiede: “Adriana? Dov’è?” lasciando molto divertiti anche i suoi compagni d’avventura.