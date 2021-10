“No, così non va bene”. Dallo studio del GF Vip l’attacco (inaspettato) a Manuel Bortuzzo

Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù, la marea sembra nuovamente alzarsi. Ormai i due vipponi rappresentano la coppia più discussa della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini. Tra alti e bassi, avvicinamenti e rifiuti, di recente l’ennesimo confronto tra i due ha suscitato qualche reazione anche nelle opinioniste.

Manuel Bortuzzo continua a lanciare segnali incostanti alla principessa, oppure è Lulù a non riuscire ad afferrare appieno i messaggi del coinquilino per cui ha perso la testa? Che la principessa appaia più coinvolta nella conoscenza, è un dato molto chiaro sotto gli occhi di tutti, ma le parole di Manuel potrebbero comunicare qualcosa.

“Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi conoscere, che devi sapere di me”, ha affermato Manuel durante l’ennesimo faccia a faccia avuto con Lulù, “Io ti capisco, ma lunedì comunque c’è stato un momento in cui io e te ci siamo riavvicinati praticamente”.





“Non credo che sia un problema per te se ti do un bacio. Non in momenti come adesso, non lo farei mai. Di certo non voglio ripetere gli stessi errori, che hanno portato ad allontanarci. Sarei stupida”, ha spiegato Lulù. Ma il gieffino ha concluso: “La cosa più bella per me in amore è quando è tuo e basta. Qua davanti a tutti non mi va”.

Al contempo il continuo tira e molla tra i due ha suscitato qualche reazione anche nelle opinioniste che sembrano essersi schierate dalla parte della principessa: “Cioè Manuel sta dicendo che ha intenzione di fidanzarsi con Lulù fuori? No?”, afferma Sonia Bruganelli: “Allora ti dico solo una cosa Manuel, dato che è evidente che state su due piani differenti. Lulù è molto presa, tu no”.

“Lei in questo momento sta sperando in happy ending, ma credo che tu sappia che ci sono ferite nell’anima che non sono evidenti come quelle fisiche, ma che esistono”. E il pensiero di Sonia è condiviso anche da Adriana Volpe: “Non illuderla, ti prego. Nelle settimane precedenti hai fatto una battaglia per allontanarla”.

“Lei ha dimostrato di essere una ragazza che ha grosse fragilità, quindi io ti chiedo per favore di avere un occhio di riguardo. Quando sei entrato hai detto che non vuoi sconti ed io non te ne faccio. Ad oggi andrei un po’ in protezione su Lulù. Non fai il giochino che prima la prendi, poi l’allontani, poi la riprendi. Questo è il mio pensiero”.