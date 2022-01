Non solo dentro la casa, anche fuori dal GF Vip c’è maretta: dopo settimane di tranquillità una nuova bomba è scoppiata tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Che tra le due opinioniste non corresse buon sangue era cosa nota. Ma nessuno si aspettava un’uscita del genere. A parlare è Adriana Volpe con un attacco frontale dalla sua pagina Instagram dopo che Sonia non era stata assolutamente tenera con lei. Durante un’ intervista rilasciata Gabriele Parpiglia ha spiegato che nel rapporto con la collega non ci sono margini di miglioramento.



Eppure, tornando indietro farebbe tutto allo stesso modo. “Resto un’impunita, ma non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”. Poi ha chiuso a un possibile GF Vip 2. “Ho avuto la conferma che l’esperimento sociologico è davvero interessante. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra”.



“Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GF Vip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò”. E di questo sicuro sarà contenta Adriana Volpe che, tra le due, è quella che sta piacendo di più al pubblico del GF Vip. La Bruganelli non gode della stessa simpatia, almeno leggendo i commenti sui social questo pare di capire.







Tornando al post intervista oggi Adriana Volpe ha usato parole di fuoco contro di lei. “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola piccola piccola… E non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”. Sempre nell’intervista Sonia l’aveva paragonata a un fratello minore che cerca di attirare le attenzioni della mamma.



Anche se Adriana Volpe potrebbe essere una sorella maggiore per lei “per questioni anagrafiche”. Da questo la risposta della Volpe, che non è tardata ad arrivare. Ma Sonia è davvero così cattiva? A sentire lei no. “Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna. In passato ho perso così tante volte che ho una corazza d’acciaio. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io…”,