Manca ancora diverso tempo ma la macchina del Grande Fratello Vip 6 è già in moto. Tra candidature di personaggi famosi e rinunce, come quella di Pupo nel ruolo di opinionista del reality show, senza dubboo Alfonso Signorini e la sua squadra hanno un bel da fare per la prossima edizione. In attesa di conferme ufficiali, però, le indiscrezioni già volano.

Il cast, riporta Tv Blog, dovrebbe contare 20 concorrenti, almeno nella fase iniziale e sarà ufficializzato solo dopo l’estate quando mancheranno solo una manciata di settimane alla riapertura della porta rossa. Ma il sito, così come il profilo Instagram di Giuseppe Porro, rivela anche un’altra novità. Novità che riguarda però uno degli opinionisti che affiancherà Alfonso Signorini in quella che per lui è la terza edizione del reality show di Canale 5.

GF Vip 6, l’indiscrezione: “Adriana Volpe opinionista”

Al GF Vip 5 abbiamo visto sulle famose poltroncine dello studio Pupo e Antonella Elia ma per la sesta edizione a quanto apre si cambia. Il cantante ha già svelato che non ci sarà ma non è dato da sapere chi troveremo al suo posto. A sostituire Antonella Elia, invece, dovrebbe arrivare Adriana Volpe che due anni fa ha partecipato come concorrente e riscosso grande successo.





L’ingresso nella Casa di Cinecittà segnò ufficialmente il debutto di Adriana Volpe sulle reti Mediaset dopo anni in Rai. Uscita dalla televisione pubblica dopo la querelle con Giancarlo Magalli. Poi è arrivata la conduzione di Ogni Mattina su Tv8 e ora a quanto pare il ritorno al GF Vip ma in qualità di opinionista: “Grande Fratello Vip 6: Adriana Volpe confermata come opinionista del reality e svelato il numero dei concorrenti!”, si legge nel post pubblicato da Giuseppe Porro.

Per Adriana Volpe si prospetta una nuova vita sul piccolo schermo perché stando a quanto riportato dal settimanale NuovoTv le voci vorrebbero che a prendere il posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque fosse proprio lei nell’edizione del fine settimana di cui si parla da tempo. In ogni caso per avere conferme bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022.