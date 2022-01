“Adesso basta”. Furia Adriana Volpe: dopo questa al GF Vip perde proprio la pazienza

Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è stato nuovamente al centro della puntata del GF Vip. L’attore è entrato in studio e si è sottoposto alle domande di Alfonso Signorini che gli ha sottoposto una serie di quesiti per metterlo spalle al muro e far uscire fuori la verità. In sostanza al momento Alex Belli non riesce a rinunciare a nessuna delle due per svariati motivi che ha provato a spiegare durante la puntata.

Il conduttore del reality ha voluto prima affrontare il tema solo con l’attore, che ha spiegato: “A me dispiace molto non farmi capire da te e dal pubblico. A volte non mi capisco nemmeno io – ha esordito – Amo mia moglie, ho un amore diverso e anticonvenzionale per Soleil, ti prende di testa, è enigmatica. A chi rinuncerei? “A Soleil, per i progetti di vita che ho con Delia e rinuncerei a Delia per quella emozione grande e unica che ho provato con Soleil”. E alla domanda: “Faresti l’amore con entrambe?”, Belli ha replicato in maniera secca: “L’ho già fatto in una forma diversa. Con Sole lo abbiamo fatto dal primo momento. Sotto le coperte? Una fortissima complicità erotica”.

Quindi Alfonso Signorini ha voluto trattare il tema direttamente con Delia Duran: la modella venezuelana ha confermato che i due hanno avuto relazioni precedenti basate sul concetto di amore libero, ma ha escluso la possibilità di aprire la propria porta a Soleil: “La base della condivisione è il rispetto – ha detto -, l’amore libero è condividere tutto portando rispetto e Alex non mi ha rispettato. Soleil? Non è il mio tipo”. Anche Soleil Sorge ha troncato subito la questione: “Delia non mi piace – ha dichiarato – soprattutto mentalmente. Delia non è il mio tipo e non sono abituata a essere seconda, anche se lasciasse Delia non lo vorrei un uomo così”.





In studio si è scatenato il dibattito e Adriana Volpe è intervenuta a gamba tesa. L’opinionista si è detta stufa dello spettacolo a cui stava assistendo e ha spiegato: “Ci hanno preso per i fondelli dal primo giorno. Tanto sposati non sono nè in chiesa e nè nel comune, basta con questa sceneggiata degli anelli! Mi mordo i gomiti per aver dato a Delia l’immunità la scorsa settimana”. In studio c’è stata una standing ovation per Adriana Volpe.

Infine c’è stato spazio anche per una confessione di Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini ha voluto chiedere alle due opinioniste del GF Vip cosa ne pensassero e lei ha risposta scioccata: “Io pensavo di essere avanti luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro”, ha detto. Poi il conduttore Signorini però non si è fermato ed è entrato nel merito dell’argomento chiedendo esplicitamente a Sonia Bruganelli se anche lei, come Delia Duran, avesse mai avuto rapporti omosessuali con un’altra donna. Quindi, Lady Bonolis ha risposto: “Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro uomo”.