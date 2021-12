Clima teso dentro la casa del GF Vip, Adriana Volpe costretta intervenire. L’opinionista, sempre pacata, ha sentito il bisogno di dire la sua davanti all’uscita del vippone in una puntata, quella del 27 dicembre, che sarà ricordata a lungo e culminata con l’eliminazione di Biagio D’Anelli. Poco prima della sua eliminazione dal GF Vip 6, Biagio D’Anelli ha promesso a Miriana Trevisan, che è parsa molto scossa quando l’ha visto uscire dalla porta rossa, di vivere il loro rapporto fuori dalla casa.



Nonostante le sue gelosie, l’opinionista si è detto molto coinvolto da questo loro rapporto restando dell’idea di lasciare la fidanzata. Ma non è stato Biagio l’unico protagonista né, tanto meno, l’oggetto delle accuse di Adriana Volpe che se l’è presa con Alessandro Basciano. Alessandro che, poco prima, aveva avuto un confronto accesso con Gianmaria Antinolfi dopo la nomination.



“Ieri sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ma sarà il tempo a farci avvicinare. Però ora lo nomino”. E questo gesto non è piaciuto affatto all’ex volto di ‘Uomini e Donne’, che ha spiegato le ragioni del suo nervosismo a Signorini. Prima Antinolfi ha illustrato la situazione in atto: “Alessandro l’ha presa male perché l’ho nominato, ma abbiamo iniziato il rapporto ieri sera”.







Alessandro che è finito nel mirino di Adriana Volpe per il suo atteggiamento nei confronti di Jessica Selassiè: “Non sei stato sincero. L’hai illusa”, ha detto l’opinionista che, come Sonia Bruganelli, ne ha avute anche per Sophie Codegoni. “Ricordo un racconto che si sono fatti Alessandro e Jessica. Lei ha chiesto mi racconti la tua donna ideale e lui ha detto mora”.



“Già uno che dice così…in cucina faceva il fenomeno dicendo sei principessa guarda che io posso essere il tuo principino”. La risposta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stata la testuale: “Ma sono battute”. Parole che non sono piaciute ad Adriana Volpe che vede sempre meno di buon occhio l’ex protagonista del dating di Maria De Filippi.