Non c’era andato leggero Manuel Bortuzzo con Lulù Selassiè al GF Vip 6. La scorsa settimana il nuotatore aveva nominato la principessa, che ovviamente era scoppiata in lacrime. I due hanno flirt, poi finito anche a causa dei comportamenti infantili della principessa, al centro delle critiche anche da parte dei telespettatori e di Alfonso Signorini.

Nonostante le richieste di Manuel Bortuzzo di avere dei momenti di relax in casa, Lulù Selassiè ha continuato a tampinarlo portandolo allo sfinimento e alla decisione di troncare la relazione. In queste ore, però, qualcosa è cambiato. Le telecamere del GF Vip 6 hanno ripreso i due concorrenti in camera da letto, con Manuel Bortuzzo intento in un massaggio hot sul lato b della principessa.

GF Vip 6, il gesto di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè

“Hai capito? Non si capisce una mazza qua dentro oh ragazzi, esco con dei dubbi sulla vita più di quando sono entrato”, ha detto Montano commentando il gesto di Manuel Bortuzzo. Naturalmente ora stanno facendo il giro del web le foto del lato b di Lulù che si è mostrata praticamente senza veli davanti alle telecamere e nella notte c’è stato un altro riavvicinamento parte di Manuel Bortuzzo. I due concorrenti si sono messi a letto e si sono abbracciati.





Nessun bacio, ma il gesto di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè ha fatto scalpore. Il giovane era stato criticato per aver illuso la principessa e questo nuovo riavvicinamento è stato commentato sui social: “Manuel e Lulù. Ci hanno dato tante emozioni, positive e negative. E pensare che questi saranno gli ultimi momenti, mancheranno loro e il non capirci un tubo costantemente. Ad oggi per me sono due ragazzi che provano dei sentimenti, spero possano avere fuori la loro occasione”.

Questa a differenza di altre storie in quella casa questa nn è una soapopera questa non è finzione. È vita vera. E anche se nn c è il bacio guardateli e prendetevi in faccia lo schiaffo che arriva. A mano piena 😭❤❤❤un pugno allo stomaco siete . 🤧❤ #Manuel #lulu #gfvip pic.twitter.com/9AvX8vsKW3 December 9, 2021

E ancora: “Comunque lo ammetto:sono salita sulla nave di Manuel e Lulù e non intendo scendere. Sono la coppia più strana ma allo stesso tempo di interessante di quasi tutti i precedenti GF. #GFvip”. Insomma, dopo le critiche c’è ancora chi tifa per loro.