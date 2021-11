Ieri sera le princess Jessica Selassié e Sophie Codegoni hanno condotto una nuova puntata di Game Night, lo show dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip che lo scorso anno andava in onda con il nome GF Late Show di Tommaso Zorzi.

Tra le prove che i concorrenti del GF Vip 6 dovevano superare c’era quella del bacio, che ovviamente è toccata ad Alex Belli, l’attore che in queste settimane è stato al centro della polemica per i baci scambiati con Soleil Sorge. Un comportamento ritenuto esagerato non solo dalla moglie Delia Duran, intervenuta in diretta per rimettere in riga il marito e l’influencer italo americana, ma anche da molti telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip, bacio tra Alex Belli e Davide Silvestri

Durante l’ultima puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha mostrato le nuove accuse che Delia Duran ha lanciato dal salotto di Pomeriggio 5 e i due concorrenti hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo lontani in modo da non dare adito a polemiche e critiche. Quando all’attore è stato chiesto chi volesse baciare ha puntato il dito contro Davide Silvestri. Il bacio ‘cinematografico’ (ma non come quello che Alex Belli ha dato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni) è durato circa trenta secondi e come riporta Biccy, finita la prova, Silvestri ha fatto una confessione all’amico e collega.





“Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Far l’attore mi diverte e mi piace davvero. Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro. Non è che dico ‘cavolo quanto mi manca fare l’attore, come vorrei tornare a recitare’. Anzi ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo. Dopo il GF Vip intendo. Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita. Qui ad esempio faccio fatica a stare alle dinamiche. Forse perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro“.

“Man cosa ti ritiri, cosa dici? – ha risposto Alex Belli – Abbiamo creato dei bei piani B, ma la tua è una scelta drastica. Tu sei un istrionico, c’hai un talento e quello vero, hai la professione, hai in mano la maestria, il mestiere. Perché ti devi ritirare, ma dai. Fai un reality e pensi a ritirarti? Semmai finisce il reality e non fai altri programmi di questo genere“.