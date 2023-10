GF 2023, i rapporti tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non sono mai stati idilliaci. A quanto pare la convivenza dentro la casa poco c’entra. Dietro ci sarebbero ben altri motivi e che affondano nel passato dei due. Intanto ieri Beatrice è stata la più votata, confermando il ruolo di beniamina del pubblico lanciata verso la vittoria finale. Prima però Alfonso Signorini, in diretta, ha detto di essere rimasto colpito da una frase pronunciata dall’attrice: “Massimiliano sa che io so chi è lui”.

Quindi le ha chiesto di essere più chiara. La sua risposta è stata: “Chi è Massimiliano Garrese? Anzi, Varrese, come ti chiami. È una persona individualista e sta facendo un gioco sporco nei miei confronti. Possibile che non abbia altro da fare che fare la guerra a me?”. Secca la riposta dell’attore: “Sono annoiato e stufo di questa situazione con Beatrice, sta diventando nociva nella casa”.





GF 2023, svelato il motivo della lite Massimiliano e Beatrice Luzzi

E ancora: “È una settimana che non considero Beatrice, ho cercato di interrompere questo andazzo perché è diventato un malessere molto pericoloso”. A far scoprire il presunto motivo dell’astio tra i due è stata una clip tra Beatrice, Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi in cui le dice: “Siccome lui racconta dei suoi successi, evidentemente era geloso. Anche il fatto che mi accusi di essere una prima donna”.

Clip che così Massimiliano ha commentato: “Io credo che sia un atteggiamento puerile e infantile. Non ho mai aperto bocca sul mio passato o presente lavorativo. Anzi. L’ho fatto quando mi è stato chiesto. No sto qui a sciorinare la mia rassegna stampa, perché la mia rassegna stampa parla da sola”. E ancora Massimiliano Varrese ha aggiunto.

“Le copertine che lei paventa…ne ho fatte a decine in passato e anche nel presente. Non ne ho bisogno. È veramente una cosa da prima donna, che soffre concorrenza e rivalità. Mi sento in imbarazzo per lei. Non conoscevo nemmeno la presenza della copertina”. Insomma, Varrese non sopporterebbe Beatrice per questioni di visibilità.