Grande Fratello 2023, fuori l’ipotesi dei fan dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti. L’uscita di scena dell’ex gieffino ha sicuramente scosso gli equilibri in casa, ma non solo. Poco dopo l’eliminazione dell’ormai ex concorrente, sono venute alla luce alcune rivelazioni inaspettate da parte di Greta Rossetti. In merito a quanto affermato dalla gieffina, fuori dalla casa i fan non hanno potuto fare altro che ipotizzare una teoria sull’eliminazione di Mirko.

La prima ipotesi dei fan dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti. Per chi se lo fosse perso, poco dopo l’uscita di scena del concorrente, l’ex fidanzata, Greta Rossetti, avrebbe fatto emergere alcune verità sull’ex concorrente in merito al loro rapporto: “Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi.”, ha rivelato a Perla.

La prima ipotesi dei fan dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti: “Ha detto ‘chissà'”

Ma non solo. La gieffina ha fatto menzione di un “gesto folle” senza specificare ancora quale: “Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c’è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita“. A cosa si stava riferendo la Rossetti? Il ‘caso’ non poteva che aprirsi e sollevare non poche curiosità in merito alla questione.

Resta comunque il fatto che l’eliminazione di Mirko ha lasciato non poco sorpresi tutti, fan inclusi, al punto da mettere in circolo un’ipotesi che al momento spiegherebbe qualcosa in più circa l’uscita di scena di Mirko. Questa la teoria esposta da alcuni utenti. Le parole di Mirko dopo aver appreso il verdetto sono state lineari: “Giusto che il pubblico abbia deciso così. Non faceva più piacere che stessi qui dentro. Forse ho ‘pagato’ che si sono stufati di sentire parlare di me, di questa cosa. Io lascio la Casa con delle certezze”.

Questi ragazzi mi hanno conosciuto perciò che sono e ognuno ha speso belle parole per me. La vita è quando conosci le persone e le vivi”, ha poi aggiunto Mirko una volta raggiunto lo studio televisivo. Fuori però il dettaglio che alcuni utenti hanno notato: Mirko non è uscito dalla porta rossa come fanno tutti. Secondo quanto ipotizzato dai fan Mirko potrebbe trovarsi nel Tugurio: “Letizia ha detto di sperare in un colpo di scena e lui ha risposto ‘chissà’“. A questo dettaglio, si aggiunge anche il fatto che Mirko non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione sui social. Tutto tace in maniera, per molti, inspiegabile.