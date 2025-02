Gerry Scotti è un gigante della televisione italiana, nel vero senso della parola visti i suoi 182 centimetri di altezza e i 98 chilogrammi di peso (ma il dato varia molto a seconda dei periodi). È un conduttore televisivo di quiz, varietà, talent show; è un attore; è un disc-jockey; è un ex parlamentare italiano. È lo zio della tv, amato da tutte le generazioni di spettatori a partire dal 1983, anno in cui, lui che da tempo faceva il dj, ha esordito su Italia 1 con Deejay Television, l’antesignana di Mtv.

Chi è Gerry Scotti: età, altezza, peso, nome vero, moglie e figli

Del resto stiamo parlando di un pioniere nel suo campo: l’uomo dei record (ha all’attivo la bellezza di 88 programmi solo in tv), il conduttore associato ai programmi preserali e in prima serata con gli indici d’ascolto più alti. È la punta di diamante dell’azienda di Cologno Monzese: tra lui e la Mediaset c’è una lunga storia d’amore e di riconoscenza reciproca. È l’uomo che Mike Bongiorno ha designato come erede.





È Gerry Scotti, lo zio Gerry di grandi e piccini: un volto che è una certezza, una voce che in qualche modo riesce a far sentire tutti a casa. Nato a Miraldo Terme il 7 agosto 1956, Virginio la sua vita l’ha spinta davvero al massimo. Tra i programmi di maggior successo, molti dei quali sono veri e propri esempi di costume televisivo, ci sono Passaparola, Il Quizzone, La sai l’ultima?, Chi vuol essere milionario?, La corrida, Paperissima, Lo show dei record, Io canto, Avanti un altro! e Caduta libera.

Ha ricoperto il ruolo di giudice in alcuni talent show di successo ed è attivo in radio dalla fine degli anni Settanta, quando iniziò la carriera a Radio Hinterland Milano2 e a NovaRadio. Di lì passò a Radio Milano International, poi radio Deejay e, infine, R101. È attore acclamato di sit-com, doppiatore e testimonial di prodotti di marca. Da molti anni sponsor-man della Riso Scotti S.p.A., nel 2006 è anche diventato socio, con il 10% del capitale, della Riso Scotti Snack.

Come se non bastasse, Gerry Scotti è stato il primo parlamentare della Repubblica Italiana a rinunciare al proprio vitalizio. Virginio, infatti, venne eletto deputato con più di 9 286 preferenze alle elezioni politiche del 1987. Non ama molto ricordare l’esperienza conclusasi nel 1992, che lo ha fortemente deluso. Gerry Scotti è padre di Edoardo, il figlio avuto con Patrizia Grosso, che è stata sua moglie per diciotto anni (1991-2009) ed è diventato nonno di Virginia. Geloso della sua privacy, da anni è ormai legato a Gabriella, l’attuale compagna di vita.

