Una puntata stratosferica quella del 25 settembre di Tu sì que vales. Come sempre d’altronde! Diversi i momenti che hanno tenuto attaccati i telespettatori alla tv. Una dei tanti di ieri sera, quello del cantante contorsionista della scuderia di Gerry Scotti. Durante la “Corrida” riveduta e corretta di Canale 5 che per sera ha sfidato direttamente Amadeus e il suo show musicale all’Arena di Verona su Rai1, c’era un ospite speciale.

Ma durante la performance Gerry Scotti e Maria De Filippi tremano, letteralmente, per le sorti e la salute di un concorrente che si definisce cantante e contorsionista. Il giovane della Scuderia Scotti comincia sulle note di una canzone di Gigi D’Alessio e dopo essere stato preso nella Scuderia, l’esibizione entra nel vivo. Gerry però, poco dopo la fine del suo spettacolo, lo fa rinchiudere in una valigia e assiste al numero, piuttosto rischioso: “Vai Piero, che questo qui muore!”.

Risate in studio, mentre il giovane è costretto a reggersi per non cadere rovinosamente a terra. Tuttavia, al divertimento si sostituisce ben preso un po’ di sana apprensione, che diventa ansia quando Gerry Scotti, senza timore, decide di far lasciare il palco al suo concorrente, appunto, chiuso nella valigia. Maria De Filippi, molto preoccupata, dice la sua: “Ma poi non respira. Guarda, Gerry, che cade”.





E ancora Maria: ”Ma si fa male!”. Le risate sono nervose, il timore è che qualcosa possa andare storto. Fortunatamente il cantante contorsionista della scuderia di Gerry Scotti è uscito incolume dalla valigia, dietro le quinte della trasmissione. C’è da dire anche un’altra cosa.

Il concorrente infatti ha rischiato di concludere ancora meglio la sua serata di gloria, baciando sulle labbra Sabrina Ferilli. Cosa è successo? Al momento dei saluti, infatti, le loro bocche si sono sfiorate per un attimo e solo il grande riflesso dell’attrice romana ha evitato il più imbarazzante degli imprevisti. “Oddio mio, oddio. Birichino”, ha gridato ridendo la Ferilli al concorrente di Gerry Scotti, scansandosi all’ultimo momento. Ah, che grande momento di televisione!