“Allora tu…”. Post partita infuocato tra Gennaro Gattuso e l’opinionista tv. Ieri sera l’ex calciatore del Milan, oggi allenatore, ha avuto un inaspettato scontro in diretta televisiva. La lite è scoppiata subito dopo la sconfitta subita dalla sua squadra in campionato. L’allenatore è arrivato nella postazione dove si doveva svolgere svolgeva l’intervista già di umore abbastanza nero. Ad attenderlo c’erano una giornalista e altri due ospiti, ma con uno di questi si sono subito scaldati gli animi, a causa di vecchie ruggini.

Giornata negativa quella di ieri per Gennaro Gattuso nel campionato di calcio croato. Da alcuni mesi Gattuso allena infatti l’Hajduk Spalato. Ieri si giocava una partita importantissima, non solo ai fini della classifica, ma anche per questioni di campanilismo: il derby contro il Rijeka. Purtroppo per Gattuso la sua squadra ha perso per tre a zero. Per lui la serataccia non era ancora finita lì. Quello che è successo dopo ha spiazzato i pubblico e i presenti.

“Allora, tu…”. Gennaro Gattuso sbotta in piena diretta tv: pubblico e presenti gelati

Scintille in diretta tra Gennaro Gattuso e Josko Jelicic, opinionista tv ed ex calciatore della Croazia, subito dopo il derby tra Hajduk e Rijeka . Appena arrivato alla postazione dell’intervista, Gattuso non ha esitato a manifestare il suo disappunto: “A te non dico niente, parli troppo e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio, dovresti sapere come funziona”. Il giornalista non si è fatto intimorire: “Giochi davvero male”. Ma le sue parole non hanno fatto altro che innervosire ulteriormente l’allenatore, che ha alzato la mano e puntato il dito contro di lui: “Devi rispettare le persone”.

Quando Jelicic ha replicato, dicendo: “Non usare la mano”, Gattuso ha replicato seccamente: “Questo è il mio modo di fare, devi rispettare. Parli solo quando sei in studio, qui si parla di calcio. Faccia a faccia. Non voglio parlare con te”. La situazione è rapidamente degenerata, con l’allenatore che ha chiuso il confronto con una dichiarazione definitiva: “Questa è l’ultima volta che sono qui, non parlerò più con questa tv se ci sarà lui. Perché è una persona cattiva. Cosa hai vinto tu nella tua vita? Quando parli sembra che hai vinto tutto, non hai rispetto”.

Il video dell’incidente, ormai virale. Non è la prima volta che da allenatore Gennaro Gattuso “regala” ai tifosi momenti del genere, dove esce fuori tutto il suo carattere. Questo ultimo episodio è diventato già cult.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x — Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025

Gennaro Gattuso resta di sicuro uno dei calciatori italiani più amati. Con il Milan ha conquistato tutto, dalle Champions League agli Scudetti, e con la nazionale ha alzato la Coppa del Mondo nel 2006. Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore nel 2013, Gattuso ha intrapreso la strada da allenatore, passando per il Milan, il Napoli e, attualmente, l’Hajduk Spalato.