Puntata bollente a Uomini e Donne con Gemma Galgani ancora protagonista. Al centro dello studio è tornato Leonardo. Un ritorno inatteso visto che meno di una settimana fa la dama di Torino l’aveva smascherato usando parole fortissime. La dama aveva spiegato di essere stata contattata da una donna che le avrebbe raccontato una serie di cose molto importanti. Leonardo aveva fatto la conoscenza di questa misteriosa donna attraverso i social.



“Le bugie peggiori che potevi dire, le hai dette. Mi metto anche in discussione… Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non mi baci perché ti faccio schifo, non ti piaccio perché ho la pelle di vecchia, e mi è stato anche detto che tu non sei lontano da me come età – dice Gemma Galgani -. Dovresti solo stare zitto. L’altra cosa che hai detto, che non ti piaccio ma ti piace Elena, che non puoi frequentarla perché sono gelosa e possessiva”.

Gemma Galgani e Tina, interviene Maria De Filippi



“Inoltre, ti ha dato fastidio che tenti il signor Stefano non perché geloso di me ma soltanto perché non era al tuo livello, e non volevi essere paragonato”. Oggi Gemma Galgani non è riuscita a chiudere del tutto con Leonardo suscitando l’ira di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Sei una donna priva di personalità e carattere. Puoi stare 40 minuti a dire no e forse. Ma deciditi”.







“Ti sei alzata come una belva l’altra volta, hai alzato la voce, hai alzato un putiferio… Oggi stai lì dimessa. Ti interessa? Non guardare quello che ha fatto, perché ti sei fatta torturare dagli uomini. Sei stata lo zerbino di mezza Italia. Sei stata cornuta, usata… di tutto ti hanno fatto”. Parole durissime a cui Gemma Galgani non ha trovato la forza di rispondere.



Maria De Filippi interviene per placare gli animi. Poi Tina torna ad attaccare Gemma Galgani. “Ora ti metti lì a sottolineare due cose per una signora che non si sa neppure se ha detto la verità. Maria, io sto per uscire dallo studio, sono stanca di aspettare! Che deve fare?”. Gemma poi esce con Leonardo e Tina perde la pazienza: “Hai visto, è tutta una messa in scena. Si voleva far supplicare. La deve supplicare. Una sofferenza peggio di un parto”.