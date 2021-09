“Devi andare dallo psicologo”. Gemma Galgani, attacco al veleno della vip: “Altro che chirurgo…”

Gemma Galgani sarà una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’ anche nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi il suo nome è finito su tutte le pagine dei giornali per via del suo nuovo ritocchino estetico. Infatti, ha deciso di andare dal chirurgo per rifarsi il seno. Alla veneranda età di 72 anni ha voluto dare un’ulteriore svolta chirurgica alla sua esistenza per farsi ancora più bella e attraente. E ovviamente non sono assolutamente mancate le polemiche sul web.

Lei ha dichiarato qualche giorno fa: “Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico. Un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Mi sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro”.

Ci sono state tantissime reazioni in rete sulla decisione di Gemma Galgani e una vip l’ha criticata così: “Non ha senso mettere un seno sodo su un addome flaccido. Non c’è niente di male a ricorrere alla chirurgia estetica, ma deve essere fatto tutto con criterio. Se Gemma non si sente a suo agio con se stessa e ancora non è riuscita ad accettare il suo corpo, questo denota un problema non più puramente estetico, bensì psicologico. Dovrebbe andare dallo psicologo e non dal chirurgo”.





Ad affondare il colpo nei confronti di Gemma Galgani è stata l’opinionista televisiva Karina Cascella. Non è la prima volta che l’ex volto dei programmi di Barbara D’Urso vada contro la dama piemontese di ‘Uomini e Donne’, ma stavolta le ha praticamente dato un consiglio diretto. Vedremo se la torinese se la sentirà di rispondere a questa critica o se proseguirà sulla sua strada. E in studio a ‘UeD’ sono praticamente certe le critiche sferzanti che giungeranno da parte di Tina Cipollari.

Intanto, Karina Cascella ha fatto un annuncio a sorpresa: torna in tv nelle vesti di ospite all’interno di un nuovo programma. E nel parlare è sembrata molto entusiasta: “Parteciperò a un programma televisivo come ospite per una puntata, molto molto carino. Non è un programma solito, è una cosa un po’ insolita. Su Italia 1. Io dovrò fare… una cosa, non posso svelare niente. Registriamo tra qualche giorno”.