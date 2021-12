Gemma Galgani più agguerrita che mai. La dama a testa bassa contro Giorgio Manetti. Parole che arrivano dopo che, meno di una settimana fa, il cavaliere toscano era tornato a parlare dell’ex fidanzata raccontando la prima notte d’amore una volta lasciato il dating insieme. “Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti. Ricordo che eravamo nel mio albergo, poi Gemma ha preso un taxi ed è andata a dormire nel suo hotel. La mattina dopo quella notte insieme, mi sono alzato e ho fatto colazione da solo”.



E ancora: “Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a Gemma Galgani: “Ecco Gemma, questo è per te”. Un piccolo gesto che lei ha apprezzato”. Tra loro molto liti ma anche un indubbio coinvolgimento. C’era chimica. Gemma aveva 65 anni, io 59, ma non mi sembrava che fosse una donna così orribile”.



Parole tutto sommato dolci per Gemma Galgani dopo che, nei mesi precedenti, erano volate accuse e tirate d’orecchie da una parte e dall’altra. Se Giorgio infatti invitava l’ex compagna a lasciarsi alle spalle Uomini e Donne per iniziare a vivere realmente, la dama di Torino lo aveva invitato a non occuparsi più di cose che non lo riguardano. Giorgio, poi, aveva usato parole nette anche quando era stato chiamato ad esprimersi sui ritocchini della dama.







Ritocchini su cui Gemma Galgani si lascia andare a una clamorosa confessione proprio sul Gabbiano. Prima però, al settimanale di Uomini e Donne ammette di essere rimasta sorpresa della sua ultima uscita. Poi spara sul fatto che lei si sia rifatta e che lui la preferiva naturale ha qualcosa da dire. “Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati’”.



Ma l’attacco di Gemma Galgani non si esaurisce qui: “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”. Insomma, secondo la dama di Torino anche il suo ex avrebbe ceduto al lifting.