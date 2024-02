Gazzelle è un cantante italiano che partecipa al Festival di Sanremo 2024. La musica ha sempre fatto parte della sua vita e ha iniziato a scrivere, comporre e suonare da ragazzino. Il primo singolo pubblicato da Gazzelle è Quella te, nel dicembre del 2016, con il quale è riuscito ad attirare l’attenzione dell’ambiente indie pop e della critica, ancora molto di nicchia all’epoca dell’uscita del brano.

Il 2018 è un anno molto importante per Gazzelle, perché per la prima volta è salito sul palco del concertone del 1° Maggio a Roma e a novembre ha pubblicato il secondo disco, intitolato Punk. Un vero successo che lo ha portato in tour in giro per l’Italia raccogliendo tantissimi fan. Nel 2020 ha pubblicato Ora che ti guardo bene, canzone scritta durante il primo periodo di lockdown e ha deciso di devolvere i ricavi all’Ospedale Spallanzani di Roma, struttura impegnata nella cura dei pazienti affetti da Covid 19.





Chi è Gazzelle, come si chiama: anni, altezza, peso, fidanzata famosa

Lo stesso anno è uscito il singolo Destri, che su Spotify ha raggiunto 7 milioni di ascolti in 3 settimane. L’anno seguente Gazzelle ha pubblicato l’album OK e nel 2022 è diventato il primo artista italiano a partecipare all’Apple Music Home Session. Nel 2023 ha pubblicato Dentro, il suo quarto album, con le collaborazioni di artisti della scena rap italiana Thasup, Fulminacci, e Noyz Narcos.

