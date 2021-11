“Perché ho lasciato Amici”. Garrison, il vero motivo dell’addio dopo anni. E dopo il ritorno clamoroso

Qualche settimana fa Garrison Rochelle ha fatto ritorno ad Amici, il talent che per tanti anni lo ha visto protagonista. Il ballerino e coreografo è stato chiamato da Maria De Filippi e dalla produzione come giudice esterno, per valutare le performance dei ballerini. Per lui c’è anche stata una sorpresa: infatti i professionisti della scuola gli hanno portato una torta di compleanno sulle note di “Happy Birthday” e hanno festeggiato così i suoi 66 anni.

Poi è stato il momento di giudicare gli allievi che in quell’occasione prepararono una coreografia. Si parte con Serena, che ha scelto il brano “No Hero” per comunicare la leggerezza fisica e mentale. Poi tocca a Dario che ha voluto ballare con “Meglio del cinema” per raccontare l’amore, quindi è il turno di Christian con “Manolo”. Si esibisce Carola sulle note di “Experience”, Guido in versione “wild”, seguito da Mattia con un samba che rappresenta il suo ultimo anno fatto di alti e bassi. Per Garrison il migliore è stato Dario, mentre Christian è il ballerino che è piaciuto meno.

Sulle pagine del settimanale Visto, Garrison Rochelle ha raccontato la sua esperienza ad Amici. Le sue parole riportate da Isa&Chia: “Sento di dovere tutto a Maria. Venticinque anni fa ho cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata lei. Aver potuto fare il mio lavoro con loro è come avere ottenuto tre lauree. Sono due grandi professionisti. In particolare, Maria giostra ogni sua trasmissione, non si limita a leggere un copione. Sa esattamente che cosa vuole e svolge la sua professione con estremo amore. Quando ha un obiettivo lo deve raggiungere a tutti i costi e si impegna per riuscirci”.





Quindi ha spiegato come è maturato l’addio al programma: “Sapevo già due anni prima dell’addio che il mio tempo ad Amici stava scadendo. Avevo bisogno di un cambio, ma prima dovevo riflettere per capire che cosa volessi fare della mia vita. Sapevo che non avevo ancora finito di lavorare e avevo il sogno di condurre, cantare, recitare. Ed è quello che si è realizzato durante il lockdown visto che ho dato lezioni di canto e recitazione”.

Nel frattempo già si parla del serale di Amici e da chi sarà composta la giuria. Per questa edizione è prevista una rivoluzione. Infatti non è stato confermato nessuno dei giurati della passata stagione cioè Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. Al loro posto il maestro di danza Garrison Rochelle, il cantautore Fabrizio Moro e Greta Scarano, attrice giunta al successo grazie al film Suburra.