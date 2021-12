La morsa del Covid 19 è ancora forte sull’Italia. Rispetto al resto d’Europa il Belpaese sembra tenere meglio tanto che da un lato la Germania ha pubblicamente elogiato il governo Draghi per la gestione della situazione. Mentre la Francia sta emulando la strategia del Green Pass messa in piedi dal governo Draghi e dal 15 gennaio anche oltralpe servirà un analogo certificato. Ma intanto i contagi anche da noi continuano a salire.

Come recita l’ultimo rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, il numero 84: “Da nove settimane consecutive si registra un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione. A livello nazionale l’incidenza settimanale ha superato la soglia di 350 casi per 100,000 abitanti. E anche i vip, ovviamente, non sono immuni: dopo Chiara Ferragni e Fedez che hanno scoperto di essere positivi a pochi giorni dal Capodanno anche una vecchia conoscenza di Amici ha dato la stessa triste notizia.

Dopo i Ferragnez, Walter Nudo e Jovanotti anche Gaia Gozzi ha dichiarato attraverso alcune story Instagram nel primo pomeriggio di oggi martedì 28 dicembre: “Sono risultata positiva dopo l’ennesimo tampone di controllo”. Una batosta per la vincitrice della 19esima edizione di Amici che ha poi partecipato anche al Festival di Sanremo. Con il volto comprensibilmente imbronciato la cantante ha scritto: “Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi”.





Le condizioni di salute di Gaia

Gaia Gozzi aggiunge: “Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente, ho perso il gusto e un po’ di olfatto e ho giusto qualche linea di febbre che durante la notte si è già attenuata”. E ancora l’ex Amici scrive: “Cercherò di sfruttare il tempo in quarantena per riposarmi, ringraziare per tutto ciò che la vita ogni giorni mi da, anche nei momenti più complessi, scriverò, mediterò e pregherò per tuttx affinché questo virus non metta in pericolo altre vite e ci lasci definitivamente andare avanti con i nostri percorsi. Ricordiamoci che non siamo mai soli e che le nostre azioni si ripercuotono a catena anche sugli altrx, da chi amiamo a chi manco conosciamo. Nel bene e nel male. Vi amo e vi sento”.

Poco dopo, comunque, Gaia Gozzi ha voluto prendere la brutta notizia con filosofia, anzi più precisamente con ironia. Nella story successiva a quella dell’annuncio Gaia infatti mette un video simpatico in cui si vede un ragazzino che scappa in monopattino perché inseguito da un ‘nemico imprevisto’. E l’ex Amici scrive: “Io che cercavo di scappare dai contagi…”. Ma a quanto pare non è bastato.