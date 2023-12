Unomattina, gaffe in diretta tv. Il pubblico italiano non aspetta altro che l’orologio scocchi le 10.30 per poter appuntare i consigli dello spin-off della trasmissione dal titolo “Buongiorno Benessere”. E il bello della diretta tv è che le sorprese possono sempre restare in agguato dietro l’angolo. La rubrica del tutto dedicata al mondo della medicina e del benessere rappresenta per molti un appuntamento fisso a cui non ppoter mancare, ma l’ultima messa in onda del programma, oltre a dispensare validi consigli sul benessere fisico, ha anche regalato al pubblico un momento imbarazzante.

Imbarazzo davanti alle telecamere di Buongiorno Benessere, lo hanno sentito tutti. Consigli sulla salute e sul benessere psico-fisico, come cominciare il sabato mattina meglio di così? E infatti il format sta continuando a riscuotere un grande successo, tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori. Gli stessi, è il caso di dire, che hanno assistito all’esilarante scivolone in diretta tv.

Leggi anche: “C’è qualcosa di strano”. La conduttrice di Buongiorno Benessere lo scopre in diretta tv, durante un controllo medico





Imbarazzo davanti alle telecamere di Buongiorno Benessere. La gaffe di Vira Carbone: “Pomp***i…”

Tutto procedeva come di consueto e in studio si argomentava circa l’appendicite con l’esperto, ospite in studio, Francesco Franceschi. L’esperto stava spiegando al pubblico quali atteggiamenti assumere e come comportarsi davanti alle prime avvisaglie di malessere e prima di ricevere un opportuno e specialistico parere medico.

E proprio nel vivo delle argomentazioni, a prendere la parola è stata proprio la padrona di casa, Vira Carbone. Alla conduttrice, a questo punto, è scappata una gaffe che difficilmente il pubblico riuscirà a dimenticare restando scritta nella storia del programma. Quando il dottore stava consigliando al pubblico, in caso di dolori, di assumere prontamente un antidolorifico, la conduttrice ha chiosato l’argomento cadendo in una gaffe sorprendente.

Dritta in camera, Vira Carbone armata di clistere in mano si è rivolta ai telespettatori dicendo: “Ecco quindi, pompe, pompi*i e pompette non servono!”. A distanza di quasi un mese, la conduttrice è caduta nello stesso errore. Correva la puntata del 28 ottobre quando Vera, a proposito di rimedi contro il calcare, facendo una piccola dimostrazione, si è ritrovata con una bottiglietta d’acqua in mano a dir poco ‘esplosiva’ che ha dunque bagnato ovunque lo studio, inclusa la conduttrice: “Sono completamente bagnata”, ha detto Vira che dopo l’imbarazzo ha aggiunto: “Però vi dico, essendo in diretta, vado in onda bagnata e mi asciugo”.