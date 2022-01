“Oddio, non me lo ricordavo”. Imbarazzo totale nello studio di Francesca Fialdini: la gaffe con il vip è epica

Puntata ricca di tante storie, quella di “Da Noi…A Ruota Libera” di domenica 9 gennaio condotta da Francesca Fialdini. Tanti gli ospiti in studio da Tullio Solenghi, la cui simpatia è stata travolgente e ha coinvolto anche il pubblico a casa, a Vittoria Puccini che ha approfittato della sua ospitata per presentare al pubblico la nuova fiction di cui sarà protagonista a partire da lunedì su Rai1, “Non Mi Lasciare“, passando per l’attore Pierpaolo Spollon, che dopo il recente successo della serie “Blanca“, è pronto a tornare sul piccolo schermo con la seconda stagione di “Doc -Nelle tue mani“, la serie che segue le vicende di Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti e che ha reso lo stesso Spollon un beniamino del pubblico.

Tra gli ospiti c’era anche Nino D’Angelo il cantante napoletano che nelle scorse settimane ha presentato il suo nuovo album (e libro) dal titolo “Il Poeta che non sa parlare”. Una definizione, questa, che porta il copyright di un’insegnante di infanzia di Nino D’Angelo. Intervistando l’autore di Nu jeans e na maglietta, il caschetto biondo più famoso della musica italiana negli anni 80, Francesca Fialdini affronta temi intimi e privati, come il rapporto con la moglie.

Nino D’Angelo è sposato da 40 anni con Annamaria, un amore a prima vista. I primi anni, infatti, non sono stati facili perché l’artista era ancora agli inizi del suo percorso nel mondo della musica. Dal loro amore sono poi arrivati i figli Antonio e Vincenzo, entrambi ormai uomini adulti. Spesso Nino D’Angelo ha parlato dell’amore con la sua Annamaria e ha speso parole dolcissime per la sua metà. Soprattutto quando ha ricordato il periodo della depressione e di come sia riuscito a venirne fuori grazie all’amore per la sua famiglia, che gli è sempre stata vicino.





A un certo punto, però, Francesca Fialdini ha fatto una gaffe. Pensando di porgere una domanda romantica a Nino D’Angelo ha accennato alla data del suo matrimonio, ma il cantante è caduto dalle nuvole generando un momento imbarazzante e divertente al tempo stesso. “Perché per te il mercoledì è un giorno importante?”, domanda la conduttrice, ma Nino D’Angelo resta a bocca aperta. Non sa cosa dire, balbetta e chiede un aiutino. Un po’ spiazzata Francesca Fialdini gli ricorda che quello è il giorno del suo matrimonio.

“No! – replica raggelato Nino D’Angelo -. Mo’ mia moglie mi appiccica a casa. Me la puoi rifare la domanda?”. “Non me lo ricordavo che fosse di mercoledì”, si è giustificato il cantante, tra le risate dello studio Nino e la moglie si sono conosciuti da ragazzini nel 1979, e stanno insieme da 40 anni e sono sempre rimasti lontanissimi dal gossip e dalle copertine dei settimanali. Il loro amore nacque lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. “L’unico che l’ha convinta a partecipare ad un programma televisivo è stato Fabrizio Frizzi”, ha sottolineato l’attore, riferendosi al programma Per tutta la vita? condotto dal popolare conduttore.