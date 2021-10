“Purtroppo sì…”. Carlo Conti, imbarazzo in studio per lo scivolone di Alessandro Matri

Pierpaolo Pretelli si è aggiudicato la quarta puntata di Tale e Quale Show 2021. Ha interpretato ‘Cos cos cos’ di Clementino. La sua imitazione è stata la più apprezzata sommando i voti della giuria, dei social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega Secondo gradino del podio per Dennis Fantina, che ha vestito i panni di Fausto Leali. A seguire Deborah Johnson e Francesca Alotta. La trasmissione, nel rivelare la classifica, sulla Alotta, posizionatasi al quarto posto, ha avuto un problema.

Non sono mancati i momenti di tensione come le scintille tra Alba Parietti e Cristiano Malgioglio. Il giurato e la showgirl sono ormai palesemente in guerra aperta. Da quando è iniziato il talent, ha bocciato tutte le performance della showgirl piemontese innescando una serie di polemiche. Nell’ultima puntata Alba Parietti ha interpretato il brano “Etienne” che lei definisce il suo cavallo di battaglia, ma Malgioglio è di un altro parere: “Madre mia non so da che parte iniziare, dici che questo è il tuo cavallo di battaglia ma mi fa tenerezza il cavallo, tesoro hai perso la tua battaglia”.

Cristiano Malgioglio ha anche criticato la prova di Stefania Orlando che ha cantato “Ti lascerò” di Anna Oxa. L’opinione del paroliere è tranchant: “Anna Oxa nella gola ha due campane, la mia amica Stefania invece ha due campanelli come quelli di casa mia. Ha stonato un pochino”. A questo punto sono partiti i fischi del pubblico all’indirizzo del paroliere, ma lui ha fatto spallucce: “Fischiate pure, da un orecchio mi entra e dall’altro mi esce”.





Allo stesso modo non sono mancati i momenti divertenti e di imbarazzo. Come quello accaduto ad inizio puntata dopo l’esibizione di Federica Nargi. L’ex velina ha imitato Daniela Goggi, sorella di Loretta, e ha interpretato il brano Oba ba lu ba. “Lei non è una fata fatuzza è una fata fatona”, è la battuta della Goggi, che ha così marcato il fisico spettacolare di Federica Nargi. A questo punto Carlo Conti si dirige verso il pubblico seduto in sala. E In prima fila c’è proprio Alessandro Matri, ex calciatore di Cagliari, Milan e Juventus e compagno dell’ex velina.

Il conduttore scherza: “Ho preso una persona a caso, cosa ne pensa di questa performance?”. “Benissimo”, è la risposta un po’ obbligata dell’ex calciatore, con un sorriso tirato. “Come si chiama lei? Ha giocato a calcio?”, prosegue nella gag Conti. “Conosce la signorina che si è esibita?”, chiede ancora. E a Matri sfugge un “Purtroppo sì” che fa rumoreggiare il pubblico e sobbalzare i telespettatori a casa, che si scatenano su Twitter. Piccolo siparietto, ma nessuno si azzarda a parlare di crisi, anche perché la coppia è solidissima, ha dato alla luce Sofia e Beatrice e radio-gossip riferisce dell’intenzione di allargare ulteriormente la famiglia.