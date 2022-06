“Ma ca**o”. L’assurda gaffe al Tg1, gelo totale in studio: “L’hanno sentito tutti”

Momenti di grande imbarazzo durante l’edizione delle 8 del mattino (quella in onda martedì 28 giugno) del telegiornale della rete ammiraglia della Rai. La gaffe al Tg1 è diventata virale in rete con tantissime condivisioni sulle pagine social di Facebook, Instagram e commenti esilaranti su Twitter.

Non è la prima volta che un giornalista si trova a mettere una pezza in diretta a causa di una gaffe durante un collegamento. Problemi tecnici, ritardi di comunicazione tra lo studio e gli inviati o ritardi nella messa in onda dei servizi dedicati all’informazione sono quasi sempre alla base degli scivoloni che, immancabilmente, diventano virali sul web. E così è stato anche per quella ad opera di Enrico Bona, inviato del telegiornale di Rai Uno in Ucraina.





Gaffe al Tg1, in diretta la parolaccia dell’inviato dall’Ucraina

Spesso si tratta di piccoli errori che possono capitare a tutti, a maggior ragione durante la diretta dove i giornalisti sono sottoposti ad un certo tipo di pressione, proprio come è accaduto all’inviato Enrico Bona, collegato dal territorio di guerra dell”Ucraina per gli aggiornamenti del conflitto che sta affliggendo il Paese ormai da quasi sei mesi.

Come detto, la gaffe al Tg1 è andata in onda durante l’edizione delle 8 del mattino di martedì 28 giugno, quando la conduttrice Perla Di Poppa ha dato la linea all’inviato. Pochi secondi di silenzio, poi la telecamera che inquadra l’inviato che controlla lo smartphone e la frase che rimbomba nelle case dei telespettatori del telegiornale della rete ammiraglia della Rai. “Ma allora ca***!”, dice Enrico Bona, collegato dal territorio di guerra dell”Ucraina del tutto ignaro di essere in diretta.

Momenti di grande imbarazzo per la gaffe al Tg1, con la conduttrice che cerca di andare avanti dando la linea a un’altra giornalista: “Allora andiamo avanti parlando di Ucraina facciamo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia Palmieri”. Il video della gaffe al Tg1 è stata condivisa da tantissime pagine social con commenti esilaranti. “Il terrore negli occhi della conduttrice”, “Quando non ti ricordi la password, te la fa reimpostare e ti dice che non può essere uguale alla precedente” e “Sicuramente guardava il calciomercato”, commentano ironici due utenti.

