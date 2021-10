Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo in onda domenica 3 ottobre c’è Gabriel Garko. L’attore si è confessato ai microfoni di Silvia Toffanin e ha parlato della sua vita privata, della sua volontà di diventare padre e di tutti gli ostacoli che questa scelta comporta. Della volontà di paternità ne aveva parlato in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

“Sono una persona estremamente realista, ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio e ci sto pensando seriamente”. Quindi, è decisamente pronto a diventare padre e chissà se questo raggiungimento del sogno non possa tramutarsi in realtà a stretto giro di posta. E a Silvia Toffanin ha ribadito il concetto: “Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale”, afferma l’attore 49enne.

“Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà”, prosegue Gabriel Garko. Un termine entro cui decidere, tuttavia, l’attore lo ha fissato, considerando anche gli step burocratici che sono previsti in questi casi: “Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo. Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”.





Quando la conduttrice chiede se in questo momento sia single, l’attore risponde: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui – aggiunge – ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”. E alla domanda se potrebbe essere la persona giusta, anche forse per costruire un futuro insieme, Garko confida: “Spero di sì, perché mi piace veramente tanto”.

Lo scorso anno entrò nella Casa del Grande Fratello Vip per parlare con Rosalinda Cannavò. E in quella occasione fece coming out. “Sto vivendo una rinascita totale, posso respirare a pieni polmoni senza indossare delle maschere – ha spiegato al Fatto Quotidiano -. I miei genitori non mi hanno giudicato e la percezione del pubblico è cambiata. Ho infatti avuto moltissimi messaggi di stima e ammirazione. Mi hanno proposto tanti ruoli a livello lavorativo, ma mai quello del gay. Adesso sto aspettando il personaggio giusto”.