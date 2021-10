Gabriel Garko, il nuovo fidanzato ha un nome. Beccato per strada insieme a lui

La notizia l’aveva lanciata Gabriel Garko in persona durante una sua intervista rilasciata a Verissimo. “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale – aveva confidato da Silvia Toffanin – Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”. Alla domanda se potrebbe essere la persona giusta, anche forse per costruire un futuro insieme, Garko confidava: “Spero di sì, perché mi piace veramente tanto”.



Il nome era rimasto avvolto nel mistero. Ma ora sembra che sia pronto ad uscire fuori. Per Gabriel Garko l’ultimo anno è stato particolarmente intenso. Proprio un anno fa, in occasione della sentita partecipazione al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ha fatto coming out. Aveva deciso di uscire allo scoperto per “liberare” Rosalinda Cannavò, l’attrice che a lungo ha finto di essere la sua fidanzata. Un momento vissuto come una liberazione.



“Sto vivendo una rinascita totale, posso respirare a pieni polmoni senza indossare delle maschere – aveva spiegato Gabriele Garko al Fatto Quotidiano -. I miei genitori non mi hanno giudicato e la percezione del pubblico è cambiata. Ho infatti avuto moltissimi messaggi di stima e ammirazione. Mi hanno proposto tanti ruoli a livello lavorativo, ma mai quello del gay. Adesso sto aspettando il personaggio giusto”.







E ora sembra che Gabriel Garko sia pronto ad uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato. Dopo la breve relazione con Gaetano Salvi, l’attore è stato fotografato dalla rivista Nuovo in compagnia di un uomo che non sembrerebbe essere un volto noto. Si tratta di Matia Emme, affascinante e misterioso giovane comparso al fianco dell’attore.



La loro conoscenza è dimostrata dal fatto che i due si seguono su Instagram ma, interrogato a proposito dell’identità del suo nuovo amore, Gabriel Garko è rimasto vago. Il primo avvistamento tra i due risale al Milano tra il 7 e l’8 agosto. Mistero su chi sia Matia. Il profilo Instagram del presunto nuovo fidanzato di Garko, Matia, purtroppo è privato.