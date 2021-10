I ladri sono entrati in azione in un orario compreso tra le 22 e le 3 di notte. Hanno agito indisturbati e, con molta probabilità, sapevano di esserlo. Di certo non hanno approfittato di incauti post sul seguitissimo profilo Instagram della 31enne fashion blogger. Ad ogni modo, non c’era antifurto e hanno colpito. Entrando dalla porta-finestra del salone e uscendo dal retro. Hanno portato via borse e accessori Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton. E anche cinque orologi preziosi Patek Philippe e Rolex.



La vittima non ha quantificato il valore della merce rubata, che dovrebbe aggirarsi sui 100mila euro. Si è accorta del furto intorno alle 3 di lunedì notte 18 ottobre al suo ritorno a casa, al terzo piano del suo palazzo nella zona del parco di via Palestro, dopo una serata con alcuni amici. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti, che indagano sul caso. Una giornata da dimenticare per Chiara Biasi.



L’influencer e fashion blogger è solo l’ultima vip di una lunga serie. L’ultimo in ordine di tempo, prima di Chiara Biasi, era stato Massimo Ciavarro. Anche in quell’occasione i criminali avevano agito indisturbati perché sia l’attore sia i suoi vicini erano assenti. Avevano quindi potuto effettuare tutte le operazioni senza essere sentiti. E questo nonostante la presenza di diversi allarmi.







Il primo non era scattato, il secondo sì e ha avvertito il domestico che alle 4 e 20 si era recato sul posto. Subito dopo ha chiamato la polizia. I malviventi avevano letteralmente smurato la cassaforte che era stata poi aperta lontano dall’abitazione. E si erano portati vi anche altri beni preziosi. L’ammontare della refurtiva non era stata definita. Chiara Biasi è una vip ben nota alla vita mondana italiana.



30 anni, di origini friulane, 2.7 milioni di follower su Instagram, Chiara Biasi è una fashion influencer tra le più conosciute e ammirate in tutto il mondo. Nata e cresciuta a Pordenone, si trasferisce a Milano e la sua carriera inizia nel 2013 quando il suo successo sui social media cresce in maniera inarrestabile. Alle cronache rosa è nota per essere stata la fidanzata dell’ex attaccante di Juventus e Nazionale Simone Zaza.