Un nuovo confronto è avvenuto al Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, dopo che quest’ultimo ha nominato la concorrente durante l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Questo episodio ha messo in evidenza come la relazione tra i due si sia evoluta nel tempo, passando da una fase di complicità a una maggiore distanza. Secondo Alfonso, uno dei fattori che ha contribuito al cambiamento del loro rapporto sarebbe il legame di Mariavittoria con il fidanzato Tommaso Franchi, che avrebbe influenzato i comportamenti della ragazza nella Casa.

Alfonso ha espresso la sua opinione, dicendo: “Entrambi vi dovete rispettare, nessuno più dell’altro. C’è qualcosa dal tuo punto di vista che non mi convince. Si vede che tu adesso, prima di agire, pensi 8 volte. Anche per un semplice gioco da fare pensi se a Tommaso possa dare fastidio. Non dico che devi essere sempre uguale, ma nemmeno peggio…”. Secondo lui, Mariavittoria sarebbe diventata troppo riflessiva, forse addirittura eccessivamente influenzata dalle possibili reazioni del suo compagno.

Grande Fratello Alfonso si avvicina a Mariavittoria

Mariavittoria ha risposto mostrando una certa apertura, ma non completamente d’accordo con la visione di Alfonso. Ha infatti sottolineato un aspetto che secondo lei non è stato preso in considerazione da lui: “Con Federica non ti preoccupavi? Non avevi paura di poterla ferire?”. Alfonso ha risposto spiegando il suo punto di vista: “Sì, ma è sbagliato limitarsi. Ti sto dando una mia opinione, una cosa che io percepisco; magari sbaglio, però la penso così”.

La discussione è proseguita con Mariavittoria che ha detto: “Ti assicuro che la relazione non si riduce a questo, non penso solo al fatto che Tommaso si ingelosisce…”. Questo scambio ha messo in evidenza una certa distanza tra le due posizioni, ma anche un tentativo da parte di Mariavittoria di evitare che la sua relazione con Tommaso venisse messa in discussione come fattore determinante nelle sue azioni dentro la Casa.

Il onfronto non è passato inosservato ai telespettatori, che hanno cominciato a fare delle ipotesi sulle motivazioni dietro il comportamento di Alfonso. Alcuni ritengono che la sua mossa fosse un tentativo di creare delle dinamiche che potessero garantirgli un posto più lungo nel gioco. Infatti, la creazione di attriti o ship tra i concorrenti, potrebbero rivelarsi una strategia per alimentare l’interesse del pubblico e aumentare la propria visibilità. L’ingresso nelle dinamiche del gruppo è un comportamento che alcuni giocatori del Grande Fratello utilizzano per restare al centro dell’attenzione, alimentando la curiosità dei telespettatori.