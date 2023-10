Pierluigi Diaco, ci sarebbero fuorionda spigolosi sul conduttore. Una notizia che arriva a pochi giorni dal terremoto Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, scatenato da Striscia la Notizia le parole del quale sono ancora nelle orecchie di tutti. Parole forti al punto che avevano portato la premier ad emanare un comunicato ufficiale per spiegare come la relazione con il giornalista fosse finita da tempo. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato”.

“E per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”. La questione è stata talmente tanto sentita che, nei giorni scorsi, anche Marina Berlusconi è dovuta intervenire per chiarire alcune cose: “In questi giorni ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie”.





Fuorionda Striscia la Notizia, Pierluigi Diaco ci scherza su

“La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni. Quando mio padre è scomparso ho sentito la sua vicinanza alla nostra famiglia e di questo le sono grata. Ci sono state anche alcune mosse che mi sono piaciute di meno, e non lo ho nascosto”.

La rivelazione su Pierluigi Diaco è arrivata in diretta. Racconta Libero come: “si è collegato Massimo Bernardini. Il noto volto di TV Talk ha subito esordito con una battuta rivolta al conduttore: “Ne approfitto subito per tirarti le orecchie”. Bernardini avrebbe infatti ascoltato un presunto fuorionda di Diaco. Qui avrebbe espresso pensieri sulla malinconia degli studi televisivi a Milano”.

Niente di compromettente, ma tanto è bastato per scatenare un pizzico di paura. “Da qui una frecciata su Striscia la Notizia. Diaco ha detto di sperare che Antonio Ricci non intraprenda azioni che potrebbero metterlo in situazioni imbarazzanti“. Paura che Diaco, per il resto, ascolti alla mano non ha: “I risultati premiano il nostro lavoro di squadra ma la stagione è lunga. Mi sento solo di ringraziare i vertici dell’azienda per la serenità con cui mi consentono ogni giorno di preparare un programma tutto prodotto da risorse interne”.