Grande Fratello, grande attesa per la puntata di sabato. Sera a cui il pubblico dovrà abituarsi perché, è notizia degli ultimi giorni, per tutto il mese di dicembre il reality show di Alfonso Signorini andrà in onda solo una volta a settimana. La nuova diretta si preannuncia interessante: lo hanno anticipato anche due ex concorrenti, Angelica Baraldi e Mirko Brunetti, che come abbiamo raccontato qui sotto si sono incontrati a cena e anche raccomandati con il telespettatori di non perdersi l’appuntamento con Signorini & Co.

Si parlerà sicuramente di Massimiliano Varrese e dei suoi comportamenti nella Casa che stanno facendo storcere il naso sempre a più persone. E adesso non soltanto il popolo dei social invoca la squalifica, perché “è stato superato il limite“, ma sono intervenute anche attiviste come Gessica Notaro e Valentina Pitzalis. Ma c’è un altro concorrente per cui il pubblico ora chiede provvedimenti: è Giuseppe Garibaldi, uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello.

“Buttate fuori Garibaldi”: il pubblico GF avvelenato

Il bidello calabrese si è di nuovo avvicinato a Beatrice Luzzi in questi giorni. Tra i due era nata subito una certa intesa, con tanto di bacio. La conoscenza è andata avanti per diverse settimane, quando a un tratto, a causa di troppe incomprensioni, Garibaldi ha deciso di lasciare l’attrice in diretta. Tanto gelo, al punto che Giuseppe ha iniziato a schierarsi contro di lei.

Attacchi su attacchi a Bea, che nel frattempo ha stretto amicizia con Vittorio Menozzi. Ma nelle ultime ore, come se non bastasse, Garibaldi e Massimiliano Varrese hanno sparlato di Beatrice, attirando l’attenzione del popolo del web. E ora una nuova polemica anche se stavolta non c’entra la Luzzi.

Il personale ata ha detto la fword sono indignato e ha urtato tantissimo la mia sensibilità chiedo espulsione immediata #GrandeFratello pic.twitter.com/eLS2nPCSoT — Shivan 🐹🎄 (@Sheevan_) December 15, 2023

Sta circolando con insistenza un video che vede protagonista proprio Giuseppe Garibaldi. Che a un tratto dice “F**cione”, per poi scoppiare a ridere. La clip dello scivolone ha fatto il giro di X e in molti l’hanno duramente condannato. Naturalmente non mancano gli utenti che chiedono provvedimenti e squalifica per lui.