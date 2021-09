Terremoto a Mediaset, volano gli stracci tra il conduttore e l’azienda. Il programma appeso a un filo

Tempesta a Mediaset. A quanto riporta il Tempo il giornalista e l’azienda sarebbero ai ferri cortissimi. Si parla di una lite furiosa scoppiata dentro i corridoi con il primo, alla guida di uno dei programma di punta di Mediaset, che avrebbe usato toni durissimi. “Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No-Vax, mi pongo solo delle domande”. Queste le parole del giornalista, in risposta ad un’azienda che avrebbe fatto presente la volontà di lanciare un messaggio unico e favorevole nei confronti dei vaccini.



Richiesta alla quale il giornalista avrebbe risposto, gridando: “Sono un giornalista, io non mi faccio imbavagliare da nessuno”. Per ora dalle due parti non arriva nessuno commento, segno che qualcosa potrebbe essere successo davvero. A rendere più delicata la questione gli ascolti che il programma fa segnare, buoni al punto che Mediaset potrebbe non rinunciarci.

Fuori dal coro, Mario Giordano sul banco degli imputati



Parliamo di Mario Giordano e della sua trasmissione ‘Fuori dal coro’, in onda su Rete 4 il martedì e capace si sbaragliare la concorrenza di Cartabianca su Rai 3 e diMartedì su La7, diretti competitors. Di lui ha recentemente parlato in una intervista a Il Foglio il presidente Mediaset Fedele Confalonieri: “Giordano ogni tanto deve giocare a fare il caz***e, ma è bravissimo. Per fare audience un conduttore di talk deve tirare lungo”.







Il presidente aveva difeso a spada tratta i suoi talk show, compreso Fuori dal coro, dove i no vax possono parlare tanto quanto gli scienziati: “Il talk-show deve fare casino, sennò chi lo guarda? La politica ormai è quella roba lì”. Anche perché, dice il presidente Mediaset, “vorrei vedere lei a condurre un talk-show per tre ore…”. Tanti i commenti fioccati.



“Anche se non ho grande simpatia per Mario Giordano, tuttavia sento di dovergli dare la mia solidarietà: un giornalista (non un giornalaio) ha una sua dignità e una sua idea che non sempre collima con quella dell’editore. Non è strano che questa diatriba sia scoppiata a Mediaset…si sa che vento tira da quelle parti!”. Insomma, in tanti sono con Mario Giordan. Ma il destino di Fuori dal coro sembra ancora in bilico