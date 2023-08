Siamo ancora in piena estate, ma non manca allo stesso tempo molto all’inizio della nuova stagione televisiva. A settembre ripartiranno i principali programmi della Rai e di Mediaset e l’ultima novità è stata svelata da Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal coro ha deciso di intervenire in prima persona per comunicare al suo pubblico un cambiamento importante. I telespettatori dovranno quindi abituarsi a questa nuova scelta.

Pier Silvio Berlusconi non ha avuto dubbi nel riconfermare Mario Giordano alla guida di Fuori dal coro, dati i risultati eccellenti ottenuti in termini di ascolti televisivi. Anche se il sito Movietele.it non ha escluso che l’amministratore delegato di Mediaset possa averlo contattato per invitarlo ad essere meno esagerato nei suoi atteggiamenti, conducendo quindi la trasmissione con toni che possano essere maggiormente tranquilli.

Mario Giordano, l’annuncio sul programma Fuori dal coro

Dunque, per la gioia dei telespettatori di Rete 4, Mario Giordano sarà ancora al timone di Fuori dal coro, giunto all’edizione numero sei. Ma bisognerà fare attenzione, come ha voluto ricordare il presentatore, perché da quest’anno è stata disposta una variazione sulla programmazione di Mediaset, in virtù dell’arrivo di una sua collega che prenderà il suo posto nel giorno prefissato della sua trasmissione. Vediamo cosa ha affermato.

Giordano non sarà più protagonista il martedì, bensì il mercoledì sera dato che ci sarà Bianca Berlinguer. Questo quanto detto dal conduttore di Fuori dal coro: “Attenzione, Donato segna la data. Fuori dal coro torna mercoledì 6 settembre! Giorno diverso, stesse inchieste. Sempre, sempre, sempre Fuori dal coro”. Non resta che attendere ancora 30 giorni e poi lo rivedremo nuovamente più che attivo nel piccolo schermo a Mediaset.

Mario Giordano presenta la sua trasmissione di Rete 4 dal 2018, mentre in precedenza era stato protagonista con L’alieno. Dal 7 maggio d 5 anni fa è anche diventato il direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione di Mediaset.