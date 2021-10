Morto a 17 anni il vincitore di Top Chef. Il successo in tv, poi i momenti tragici: “Era uno chef incredibile”

Il mondo della cucina è in lutto per la morte del vincitore di “Chopped Junior” e “Top Chef Junior”, talent di cucina in onda sul canale Food Network, scomparso pochi giorni prima del suo diciottesimo compleanno. “Siamo devastati dopo aver appreso della perdita del nostro allievo ‘Top Chef Junior'”, si legge sull’account Instagramdel canale tv che manda in onda i due programmi.

“Era uno chef incredibile e il ragazzo più forte che abbiamo mai incontrato. Dal momento in cui ci è stato presentato, sapevamo che avrebbe avuto un impatto su tutti quelli che lo circondavano e sarebbe stato una forza positiva nel mondo della cucina. Alla sua famiglia, – conclude il post – diamo tutto il nostro amore mentre piangono la perdita di qualcuno di veramente speciale”. Tra i commenti anche quello della conduttrice di “Top Chef Junior” Vanessa Lachey: “Abbiamo tutti amato così tanto Fuller! E non dimenticheremo mai il suo sorriso contagioso, le sue risate e i suoi trucchi con il burro. Un abbraccio immenso alla sua famiglia. Non ti dimenticheremo mai Fuller!”.

Morto a 17 anni il vincitore di Top Chef Junior America

Dopo aver partecipato ai talent Chopped Junior e Top Chef, Fuller Goldsmith ha lavorato come aiuto chef nel ristorante Southern Ale House di Tuscaloosa, in Alabama. “I nostri cuori collettivi sono spezzati. La famiglia SAH ha perso oggi il nostro tanto amato e rispettato Fuller Goldsmith”, si legge nel post del ristorante. “Fuller ha combattuto la sua battaglia per tutta la vita. Dall’età di quattro anni fino agli ultimi 17 anni, Fuller ha combattuto una coraggiosa battaglia contro il cancro. Fuller ha vissuto per creare piatti deliziosi ed è diventato il fratello minore di Brett Garner, il nostro Executive Chef. Ha trascorso molto tempo nella cucina della SAH aiutando a preparare, servire e creare ricette”.





“Ci mancherà la sua presenza, il suo sorriso, la sua risata, le sue battute avanti e indietro con Brett e la sua grinta mentre combatteva i dolori di una terribile malattia. Ci mancherà ma sarà ricordato per sempre. Il suo spirito rimarrà in SAH per il resto del tempo. Alla sua famiglia il nostro amore e compassione con un enorme grazie per aver condiviso Fuller con tutti noi. Ha reso tutti noi persone migliori”.

Nato in Alabama, Fuller Goldsmith è morto di cancro all’età di 17 anni. A febbraio, il giovane aveva rivelato sui social di dover fare un nuovo ciclo di radiazioni e chemio: “Purtroppo la notizia riguardante il tumore non era quella che speravo. La leucemia è tornata. Dovrà fare 12 giorni di radiazioni e poi la chemio per assicurarmi che il tumore se ne sia andato una volta per tutte. Round 5- Sono pronto a combattere”. Oggi la notizia della sua scomparsa.