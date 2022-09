Nei giorni scorsi Franco Terlizzi, L’ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato con l’accusa di essere stato il prestanome di un boss della ‘ndrangheta. In tutto sono state 13 le persone destinatarie del provvedimento di fermo eseguito martedì mattina, 6 settembre 2022, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Dda milanese.

Indagine condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma. Franco Terlizzi è finito in manette perché, secondo le indagini, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio.





Franco Terlizzi scarcerato, l’ex naufrago ora si trova ai domiciliari

L’accusa a carico dell’ex naufrago all’Isola dei Famosi è associazione per delinquere finalizzata ad una serie di truffe assicurative su finti incidenti di auto e anche trasferimento fraudolento di valori. In particolare, come si legge negli atti, l’ex pugile avrebbe procacciato i clienti per la maggior parte delle frodi assicurative messe a segno dalla banda di Davide Flachi, titolare di fatto della Carrozzeria Nuova Milano srl, sequestrata nel blitz di oggi, con sede a Milano e attività a Cormano. Secondo l’accusa, l’attività era intestata fittiziamente a Terlizzi.

A distanza di qualche giorno dall’arresto Franco Terlizzi è stato scarcerato. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l’istanza che avevano presentato gli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea. Ovviamente ci saranno ulteriori indagini e il processo per capire se ci sarà una condanna oppure se verrà definitivamente scagionato dalle importanti accuse. Ora l’ex naufrago dell’Isola dei famosi si trova agli arresti domiciliari.

I due legali avevano contestato il provvedimento di fermo e la richiesta di custodia cautelare, chiedendo appunto la sua scarcerazione. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è detto pronto a lottare per provare la sua innocenza. Mentre la carrozzeria per cui Terlizzi è accusato di intestazione fittizia è stata sequestrata, i suoi avvocati hanno prontamente fatto presente che non c’era un valido motivo per spiegare il fermo del loro assistito in quanto mancherebbe “il pericolo di fuga”.

“La sua salute…”. Franco choc: lascia l’Isola dei Famosi. E il colpo di scena è servito