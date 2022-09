Blitz contro la ‘ndrangheta a Milano, arrestato anche Franco Terlizzi. Spunta anche il nome dell’ex pugile ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi tra quelli delle 13 persone destinatarie del provvedimento di fermo eseguito martedì mattina, 6 settembre 2022, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Dda milanese.

Indagine condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma. Franco Terlizzi è finito in manette perché, secondo le indagini, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio.





Franco Terlizzi arrestato

Oltre ai fermi, riporta il sito Fanpage, le fiamme giallo stanno proseguendo le attività procedendo con un sequestro preventivo d’urgenza che riguardano una carrozzeria e un negozio di articoli sportivi. Entrambe le attività sono localizzate in provincia di Milano e, sempre stando a quanto si è appreso, sarebbero riconducibile a Davide Flachi, figlio di Pepè per cui Franco Terlizzi avrebbe fatto da prestanome.

È stato inoltre identificato e annullato un traffico di armi, delle quali molte da guerra, che nell’arsenale contavano mitragliatori Kalashnikov che venivano procurati da cellule calabresi e balcaniche. Attualmente in corso, infine, perquisizioni in tutto il territorio lombardo con mezzi aerei e il supporto di altri reparti delle forze dell’ordine e della guardia di finanza.

Franco Terlizzi ha partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi in studio e coordinata da Stefano De Martino in Honduras come vincitore di Saranno Isolani. Classe 1962, è originario di Bitonto, anche se da anni ormai vive a Milano. Ha dedicato tutta la vita al pugilato in cui ha raggiunto alti livelli tra i pesi massimi leggeri.

“Ma quello è davvero Franco?”: le foto dal passato del concorrente dell’Isola dei famosi