Una puntata piena di colpi di scena quella di stamani di ‘Oggi è un altro giorno’. Tanti gli ospiti di Serena Bortone tra cui un attore e doppiatore che non ha bisogno di presentazioni. Ha parlato a tutto tondo del suo rapporto con i genitori. Più conflittuale con il padre, migliore con la madre. “La musica era qualcosa che portava mio padre lontano da me e l’ho odiata. Poi con le sue canzoni sono stato in grado di capirlo e di conoscerlo”.



“Lei è l’essenza di quello che è la madre per un figlio maschio, solo che lei ha sempre dato consigli non rischiesti, che a volte un figlio percepisce come giudizi, per questo io evito di avere lo stesso atteggiamento con i miei di figli. Però le voglio molto bene”. Poi ha aggiunto: “Negli anni dai miei genitori mi sono difeso con l’analisi, che mi ha aiutato per capirli e mi ha avvicinato a me stesso. Ricordo che la cosa che mi faceva soffrire era l’essere un po’ nomade, avere un armadio da mamma, uno da papà uno dai nonni”.



Lui è Francesco Venditti, figlio di Antonello e dell’attrice Simona Izzo poi legatasi sentimentalmente a Ricky Tognazzi: “Tutti mi dicono che è un secondo padre, in realtà no, non è un secondo, lui è un primo, non so cosa ma ha un primo posto”. I due hanno da anni un bellissimo rapporto che conferma lo stesso Tognazzi in un videomessaggio di saluto a Francesco Venditti.







Dopo aver parlato della sua famiglia di origine Francesco Venditti ha poi parlato della sua famiglia, una famiglia allargata composta da due figli avuti giovanissimo a 24 anni dal suo primo matrimonio, e due più piccoli avuti recentemente dalla seconda moglie. Parlando della più grande di tutti, Alice, ricorda il momento quando ha capito che era gay: “Lei era fidanzata con un ragazzo da 4 anni e io e Cristina avevamo capito che si stava innamorando di una sua amica”.



Poi Francesco Venditti ha concluso: “Poi dopo qualche mese lei ci ha detto quello che provava, ma per noi non è stata affatto una sorpresa e di fatto oggi Serena, la sua compagna, è parte della nostra famiglia». Spiega di non voler pensare alle difficoltà che potrebbe aver incontrato la figlia: «Credo che ormai l’amore sia amore, chiedersi questo significa già sbagliare”.