Francesco Paolantoni è il comico napoletano che è nel cast fisso di “Stasera tutto è possibile”. Il programma va in onda in prima serata il mercoledì su Rai2 ed è condotto da Stefano De Martino. Insieme a loro due c’è anche Biagio Izzo: ormai il trio è abbastanza collaudato dopo le esperienze nelle precedenti edizioni che hanno ottenuto anche il favore dei telespettatori. Infatti la passata stagione è stata seguita in media da quasi 2 milioni di spettatori.

I tre hanno messo in piedi uno spettacolo dal titolo “Che coppia noi tre”, che li ha visti girare per vari teatri italiani, conquistando in più occasioni il sold out dell’evento. Di base un lavoro di comicità, che è un mix ravvivato di quelle che sono le attitudini comiche che abbiamo imparato a conoscere negli anni di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, mescolate “alla nuova vita artistica” di Stefano De Martino, che ormai sembra sempre più consacrarsi verso la conduzione a seguito degli impegni televisivi di prima serata.

Nelle ultime ore Francesco Paolantoni ha pubblicato una serie di video sul suo profilo Instagram in cui dice di essersi infortunato: ha subito un incidente dopo il quale si è sottoposto ad accertamenti oltre ad alcuni giorni di osservazione affinché i medici valutassero le sue condizioni, dal momento che ha subito la frattura di tibia, perone e malleolo. Quindi l’attore ha pubblicato un video in cui si trova in ambulanza, per essere trasportato probabilmente in un’altra struttura.





Lo ha comunicato ai suoi fan con un video su Instagram in cui con la sua proverbiale simpatia ha annunciato: “Ma se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?”. Il comico ha anche fornito alcuni dettagli dell’infortunio: si tratta di una frattura scomposta, per la quale dovrà portare un gesso alla gamba, sebbene non abbia specificato per quanto tempo.

In un video successivo, poi, ha anche spiegato che la sua partecipazione a Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino e Biagio Izzo non è compromessa, rispondendo ai vari messaggi dei fan che nel frattempo si sono preoccupati per il suo stato di salute: “Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata, con le ossa rotte, giustamente, che il programma è registrato, e se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no, è tutto già registrato”.