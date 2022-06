Francesco Giorgino del Tg1, novità su quello che sarebbe successo in questi giorni. Si è appreso che il giornalista è stato tolto dalla conduzione del telegiornale delle ore 20, in onda sul primo canale della Rai, ma la vicenda è tutt’altro che chiusa. A distanza di un po’ di tempo dalla notizia, è emerso che l’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos è riuscita ad ottenere qualche dichiarazione dal protagonista della storia, che ovviamente ha ancora dei punti oscuri che dovranno essere chiariti.

Inizialmente sulla rimozione di Francesco Giorgino del Tg1 i più attenti hanno notato qualcosa nell’ultima puntata del TG1. Di solito il giornalista si congeda dal pubblico sempre con la stessa formula: prima scandisce l’orario di chiusura del telegiornale, poi lancia l’appuntamento successivo e infine saluta con un semplice “Buona serata”. Stavolta, invece, Giorgino, senza sorridere ma anzi con un viso molto serio e la voce scura: “Termina qui l’edizione di prima serata del Tg1, grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti”.





Francesco Giorgino del Tg1, prime parole dopo la rimozione

Francesco Giorgino del Tg1 ha deciso di dire la sua, anche se non ha potuto sbilanciarsi moltissimo essendo un tema decisamente delicato. Non a caso sono stati già contattati gli avvocati e quindi la questione potrebbe anche trascinarsi in altre sedi. AdnKronos ha fatto sapere che il giornalista avrebbe chiesto alla direttrice Monica Maggioni di non avere troppo lavoro alle prime luci dell’alba per alcune problematiche di salute, che sarebbero anche state attestate con la presentazione di alcuni certificati medici.

Inoltre, è stato aggiunto che la decisione assunta nei confronti di Francesco Giorgino sarebbe stata annunciato al diretto interessato solamente un’ora prima della conduzione del Tg1 delle 20 del 15 giugno. E dunque è così spiegato il motivo di quel saluto con la mano che sapeva di addio e uno sguardo sicuramente più triste. E poi AdnKronos ha anche rivelato quali siano state le parole proferite dall’uomo: “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”.

Francesco Giorgino conduce dal 2010 l’edizione del Tg1 delle ore 20, su disposizione del direttore Augusto Minzolini. Dal 2001 lavora anche come professore a contratto di Teorie e tecniche del newsmaking all’università La Sapienza di Roma alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Dal 2013 ha iniziato a lavorare anche all’università Luiss sempre di Roma.

Francesco Giorgino ha sempre una penna in mano quando conduce il Tg1. E ora spiega il motivo